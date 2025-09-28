Es tendencia:
El anuncio de Gallardo sobre el futuro tras la histórica derrota de River ante Riestra: “Lo voy a hacer”

El director técnico del conjunto Millonario se mostró muy autocrítico pero no expuso ninguna intención de dar un paso al costado.

Por Gabriel Casazza

Marcelo Gallardo durante la derrota de River ante Riestra.
River acaba de protagonizar un auténtico papelón en el mismísimo Estadio Monumental de Núñez. Es que, pese a haber invertido decenas de millones de dólares en refuerzos y a contar con el apoyo de casi 90.000 personas, los de Marcelo Gallardo no pudieron ante un modesto Deportivo Riestra que se terminó imponiendo por 2-1.

De esta manera, el Millonario profundizó su pésimo presente, ese que, hace apenas algunos días, lo dejó afuera de la Copa Libertadores de América, su principal objetivo. Por ende, los cuestionamientos recayeron sobre la figura del propio entrenador y también sobre prácticamente todos y cada uno de los nombres propios del plantel.

A pesar de ello, el Muñeco apareció en la conferencia de prensa y no esquivó la situación. Lejos de brindar alguna señal de que se encuentre analizando el hecho de ponerle punto final a su segunda estadía como director técnico de River, Gallardo indicó que no tiene la idea de claudicar y de que está seguro de que revertirá esta actualidad.

“El acompañamiento de la gente en momentos así me genera más fuerzas para devolverles un equipo que los represente. Lejos estoy de claudicar y entender en mi sentir que no lo voy a hacer”, comenzó exteriorizando el director técnico que supo conducir a la entidad del barrio porteño de Núñez hacia dos títulos de Copa Libertadores.

“Lo voy a hacer. A veces lleva más tiempo, pero estoy seguro de que lo voy a hacer”, profundizó al respecto el oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires. Sin ningún tipo de dudas, una demostración de que se encuentra totalmente fuerte y con la intención de poder enderezar el rumbo de una vez por todas y luego de cuatro derrotas consecutivas.

Racing, el próximo objetivo de River y de Gallardo

“Hay que prepararnos para jugar una final el jueves. Limpiar esta frustración de hoy. Con aquellos que estén bien y yo observe que tengan esa necesidad de salir con ganas de revertir esta situación. Intentaremos devolverle la alegría a la gente”, señaló posteriormente Gallardo sobre el duelo del próximo jueves por la Copa Argentina.

Gallardo y un pedido de disculpas

Iniciando la conferencia de prensa posterior a la derrota de River contra Deportivo Riestra, Gallardo no hizo más que pedirles perdón a todos los hinchas por este presente: “Lo primero que voy a expresar es pedirles disculpas a nuestros hinchas porque no estamos atravesando un buen momento. Merecen una disculpa. No es el momento en el que queremos estar y ellos están siempre presentes”.

Los próximos partidos de River

  • 2/10 (18:00) – River Plate vs. Racing Club (Copa Argentina)
  • 5/10 (21:15) – Rosario Central vs. River Plate (Torneo Clausura)
  • 12/10 (19:15) – River Plate vs. Sarmiento de Junín (Torneo Clausura)
Jugador x Jugador de River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

Se reveló qué le dijo Maxi Salas al juez de línea para ser expulsado en la derrota de River ante Deportivo Riestra

