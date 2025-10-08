El conflicto a solucionar que tiene River con la figura de la Reserva que podría darle variantes a Gallardo

Durante sus dos ciclos como entrenador de River, Marcelo Gallardo se encargó de potenciar a jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club para que puedan hacer su debut en el primer equipo, y con el correr del tiempo ganarse un lugar dentro del habitual XI titular.

De cara a la temporada que viene, el ‘Muñeco’ buscará seguir bajo este lineamiento, y es por eso que la dirigencia del Millonario deberá resolver la situación de Cristian Jaime, el volante ofensivo categoría 2006 que es una de las figuras de la Reserva comandada por Marcelo Escudero.

El mediocampista nacido en Tigre, viene de romperla en la Reserva del club, ya que marcó dos golazos en la goleada 4 a 0 ante Talleres. Si bien Gallardo y su CT lo tienen en carpeta, todavía no sumó minutos en Primera División debido al problema contractual que tiene con la institución.

Es que, desde River le ofrecieron firmar su primer contrato como profesional, pero desde la representación del futbolista rechazaron la oferta, alegando que el salario que le ofrecían era bajo y pidieron uno más alto, acorde a la cláusula de rescisión de 100 millones que el club le quería poner.

Como consecuencia de esto, la dirigencia del Millonario decidió que Jaime no sea tenido en cuenta para el plantel de Gallardo y el juvenil se perdió la oportunidad de integrar la lista de convocados para el encuentro ante Atlético Tucumán, que fue derrota 2 a 0 para el elenco de Núñez.

Así las cosas, las negociaciones para que Jaime firme su primer contrato continuarán en las próximas semanas, ya que desde las dos partes hay intenciones de que el futbolista pueda seguir ligado al club de Núñez y hacer su debut como profesional en el corto plazo.

Cristian Jaime, promesa de la Reserva de River. (Foto: Prensa River).

Pensando en 2026, Jaime puede convertirse en una variante importante para la ofensiva del plantel de Gallardo, teniendo en cuenta sus características futbolísticas, y también que Miguel Borja si iría libre, mientras que si llega una oferta que seduzca, Facundo Colidio se armaría las valijas, por lo que la zona de ataque quedaría diezmada.

Jaime describió su juego

En una entrevista que realizó tiempo atrás luego de un partido de la Reserva del Millonario, Jaime destacó sus principales características a la hora de jugar. “Soy un jugador habilidoso, rápido y fuerte en el uno contra uno. Además, estoy llegando seguido al gol. También soy metedor a la hora de presionar y recuperar la pelota”.

Además, eligió a dos futbolistas, uno con pasado en River, como sus referentes en su posición: “Esequiel Barco y Ángel Di María son dos jugadores a los que admiro y observo, tanto por mis características como por la posición en la que estoy jugando”.

