El convocado a la Selección Argentina que sorprendió festejando la clasificación de River en la Libertadores: “Club de talla mundial”

De cara a los partidos contra Venezuela en el Más Monumental y Ecuador como visitante por las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni confirmó la lista con los 29 jugadores convocados para la Selección Argentina, que ya se aseguró el primer lugar en el certamen.

Una de las sorpresas de la lista es la inclusión de José Manuel López, el delantero de 24 años que se destaca en el Palmeiras de Brasil, y que confesó que se alegró por la clasificación de River a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, ya que será su rival.

“Personalmente festejé cuando salió River por jugar en Argentina y jugar en un lindo estadio. Por ahí el fútbol brasileño no se ve mucho en Argentina y de esa forma a la gente conocida y la familia se le va a hacer más fácil vernos”, comenzó el correntino en diálogo con ESPN F3.

Siguiendo por la misma línea, elogió al Millonario: “Todos sabemos lo que es River, un club de talla mundial. Personalmente y con la gente que más relación tengo en el club, vimos bien desde esa parte porque también nuestro entrenador nos mete una filosofía que siempre nos dice que para ser los mejores y ser campeones tenés que ganarle a los mejores. Este tipo de partidos creo que sirven para demostrar, para ver para qué está Palmeiras”.

José Manuel López, celebró la clasificación de River a los cuartos de la Libertadores.

Por otro lado, confesó que en un mercado de pases desde el elenco de Núñez sondearon su situación con el objetivo de ficharlo, ya que era un objetivo de Marcelo Gallardo. Finalmente, desde Palmeiras se pusieron firmes al respecto e hicieron un esfuerzo para mantenerlo en el plantel.

Publicidad

Publicidad

“Se habló en 2024, hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador y siempre me dejó en claro lo que él quería de mí y el futuro que tenía el club para mí. Me dejó muy en claro todo, el club hizo un gran esfuerzo para que me quede. Estoy muy feliz de tomar esa decisión”, contó.

Los números de José Manuel López en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 43 partidos. En los mismos, convirtió 17 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas en 2203 minutos en cancha.

ver también Se supo: el verdadero motivo por el que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el River vs. Lanús