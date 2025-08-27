Se supo: el verdadero motivo por el que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el River vs. Lanús

El gol de Rodrigo Castillo en el minuto 95 para Lanús privó a River de sumar tres puntos importantes. Al Millonario se le escapó la victoria en la última jugada del partido y el fastidio de Marcelo Gallardo se vio en la transmisión. Minutos después, el entrenador suspendió la conferencia de prensa en la Fortaleza.

Si bien desde el club no hubo ninguna explicación oficial de la decisión del DT, el periodista Gustavo Yarroch aseguró saber el verdadero motivo. En Radio La Red, el cronista del equipo de Núñez aseguró que hubo dos razones puntuales que llevaron al estratega a irse del estadio sin dar declaraciones.

“Gallardo no quiso hablar primero porque estaba molesto con el resultado, por cómo se le escapa a River el triunfo, y segundo por el inconformismo que tenía con el funcionamiento del equipo“, aseguró Yarroch y agregó: “A él no le gusta que su equipo juegue como está jugando, no concibe que River no pueda dar cuatro pases consecutivos“.

Profundizando en el malestar del Muñeco, analizó: “En ningún momento del partido lo noté conforme, solo algunas veces asintió ante intervenciones de Rivero, de Portillo y de Salas. En líneas generales, estuvo muy disconforme a lo largo de todo el partido“.

“Mandó a calentar a Driussi, a Salas, a Juanfer y a Montiel promediando cuando iban 28 del primer tiempo. Estuvo tentado de cambiarlos. Si no lo hizo fue para que no se generara un escándalo”, cerró.

Cambio de nombres y de esquema para la Copa Argentina

Tras rotar en el encuentro del Torneo Clausura, Gallardo no solo se prepara para devolverle el lugar a muchos de los habituales titulares, sino también para cambiar el esquema. El Muñeco evalúa apostar por un tridente ofensivo conformado por Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El 4-3-3 también llegaría con la vuelta al 11 inicial de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales, además de otros nombres importantes como Enzo Pérez, Nacho Fernández y Paulo Díaz. Como de costumbre, todo se confirmará recién cuando se entregue la planilla oficial del partido.

¿Cuándo se juega River vs. Unión por la Copa Argentina?

El encuentro entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 se disputará el próximo jueves 28 de agosto, desde las 21:15 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

