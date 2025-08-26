La defensa de Latorre a Borja tras otro insólito gol errado en River: “No era tan fácil”

River estuvo muy cerca de sumar tres puntos este lunes que le hubiesen permitido tomar mayor distancia en la cima de la Zona B del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, pero terminó masticando bronca por un gol en el quinto minuto de adición que le permitió a Lanús igualar el encuentro y, aunque no le arrebató esa primera posición, permitir que Vélez y San Lorenzo lo acechen a solo un punto.

La bronca fue mayor porque El Millonario había desaprovechado más de una chance clara de marcar a lo largo de todo el encuentro, como la que Miguel Borja tuvo cuando se llevaban disputados nada más que dos minutos y no pudo definir con precisión, provocando nuevas olas de fastidio entre los hinchas en redes sociales.

El colombiano no está fino pese a la confianza que Gallardo le reafirma partido tras partido y esta vez terminó mandando por encima del travesaño una pelota que le llegó servida por Galarza y que ya había superado la posición del arquero Nahuel Losada y de los dos últimos marcadores del Grante.

Quien salió a defender al colombiano en medio de las críticas fue Diego Latorre, quien cumpliendo sus funciones de analista en ESPN F90 este martes aseguró que la ocasión que desperdició en La Fortaleza no era tan sencilla como a muchos de sus detractores les pareció.

“No era tan fácil. Primero porque no sé si ve el comienzo de la trayectoria de la pelota. Después le pica y le queda arriba. Como siempre, lejos del pie de apoyo tiene otra dificultad. Pero cuando pica, agarra la pelota en el punto más alto. ¿Viste cuando a la pelota la agarrás de sobrepique y la matás? Bueno, acá no. Como venía la pelota, era imposible pegarle de arriba hacia abajo“, explicó.

Un problema mayor a la sequía

Para Latorre, hay un problema mayor para River que las ocasiones de gol desperdiciadas por Miguel Borja y es que este tampoco ha sido capaz de brindarle en el ataque las herramientas que sí le han dado otros delanteros, como Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

“El asunto de Borja, más allá del gol, es que cuando la jugada necesita de la presencia del nueve afuera del área, cuando tiene que bajar, tampoco resuelve mucho. Lo anticipan, rebota largo y no decide bien cuando se pone de frente“, analizó.