Selección Argentina

La lista definitiva de la Selección Argentina para las Eliminatorias: los 2 jugadores descartados por Lionel Scaloni

El entrenador entregó una nómina de 29 futbolistas para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Serán los últimos dos partidos de Lionel Messi por Eliminatorias.

Por Joaquín Alis

Lionel Scaloni tiene todo listo para las Eliminatoria.
Lionel Scaloni tiene todo listo para las Eliminatoria.

Lionel Scaloni confirmó la convocatoria de la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias. El entrenador recortó dos nombres de la prelista publicada dos semanas atrás y contará con 29 futbolistas para los encuentros ante Venezuela y Ecuador.

Los dos futbolistas que finalmente no se sumarán a los entrenamientos en el Predio de Ezeiza son Ángel Correa y Facundo Medina. Ambos quedaron descartados por el director técnico, que decidió darle prioridad a otros apellidos en esta convocatoria.

La presencia más destacada es la de Lionel Messi, que estará jugando sus últimos dos partidos oficiales con la camiseta de la Selección. Así lo anunció el pasado miércoles luego de la victoria de su Inter Miami sobre Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup.

Además, la lista cuenta con la presencia de Claudio Echeverri, Alan Varela, Franco Mastanuono y José Manuel López. Scaloni decidió mantener a todos en la convocatoria y estarán a disposición para los dos partidos.

La prelista de convocados de la Selección Argentina

  • Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.
  • Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler.
  • Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.
  • Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección Argentina volverá a la acción el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental, recibiendo a Venezuela. Cinco días más tarde, precisamente el martes 9 a las 20, visitará a Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El Flaco López habló por primera vez sobre su preconvocatoria a la Selección Argentina: “No lo esperaba”

El Flaco López habló por primera vez sobre su preconvocatoria a la Selección Argentina: “No lo esperaba”

Luis De La Fuente, DT de España, advierte que ”trabajará mucho” para vencer a Argentina

Luis De La Fuente, DT de España, advierte que ”trabajará mucho” para vencer a Argentina

joaquín alis
Joaquín Alis

