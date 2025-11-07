El ex River Daniel Lucero bancó a Gallardo y pidió por Enzo Pérez para el Superclásico ante Boca: “El primero que tiene que ser titular”

Daniel Lucero fue uno de los juveniles a los que les tocó ponerle el pecho al brote de Covid que desafectó a 15 futbolistas del plantel profesional de River nada menos que en la previa de un Superclásico ante Boca en La Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de 2021, que finalizó con empate 1-1 en los 90 minutos de juego reglamentarios y triunfo del Xeneize en los penales.

Con su ingreso sobre el final del complemento, le bastaron nueve minutos más la adición para entender las sensaciones especiales que es capaz de generar en un futbolista el clásico más importante del fútbol argentino, que en su caso representó además poder cumplir el sueño de estrenarse en Primera División.

“La verdad que feliz de la vida de haber jugado un Superclásico, de haber sido partícipe de esa experiencia única. Y en mi caso fue muy particular porque a la vez fue mi debut, en cancha de Boca, mucho más especial. Fueron dos sueños en uno, porque el primero era debutar y el otro jugar un clásico. Fue algo único, lo que un jugador sueña de chiquito. Muy especial”, le dijo a Bolavip a dos días de una nueva edición del Superclásico, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025, que volverá a tener lugar en La Bombonera.

Y sobre el clima atípico que tuvo aquel encuentro que se celebró en plena pandemia de Covid, recordó: “Faltó ese ambiente de los hinchas, en ese caso hubiesen sido los de Boca. Fue un partido raro, pero no dejó de ser un Superclásico. Cuando salimos de la concentración del club, los hinchas de River hicieron un banderazo, había mucha gente, así que nos hicieron sentir el apoyo“.

El debut de Daniel Lucero en Primera División se dio en un Superclásico ante Boca.

Ya de vacaciones tras haber defendido la camiseta de Juventud Antoniana de Salta en el Torneo Federal, el delantero de 23 años tiene muy claro que el plan principal del próximo domingo será alentar al Millonario. Entiende perfectamente lo que se juega un equipo cuya crisis futbolística lo ha llevado a perder siete de sus últimos diez partidos y aprendió desde muy chico cómo una victoria ante el clásico rival puede cambiarlo todo.

“Ya desde inferiores se vive diferente, se entrena diferente. El técnico te lo hace saber, los hinchas te lo hacen saber. La semana previa es muy especial, muy linda. Uno se juega mucho y la gente también lo sabe. Si ganás, es lo más lindo. Y si perdés te querés tirar abajo de un puente”, reflexionó.

Lucero dijo haberse sentido muy feliz con la renovación del vínculo de Marcelo Gallardo justo antes del Superclásico. No solo está agradecido con el DT que dio lugar a su debut en Primera, sino también convencido de que cuenta con las herramientas necesarias para salir airoso de La Bombonera y comenzar a revertir el difícil presente Millonario.

“Me deja tranquilo que Gallardo siga y que vuelva a dirigir un Superclásico. Soy muy gallardista y eso me pone muy contento. De Marcelo, además que me hizo debutar, recuerdo la intensidad de cada entrenamiento, la manera de trabajar y siempre querer más, no dejar que el jugador se conforme. Ganabas el fin de semana y en la semana tenías al tipo exigiéndote al máximo. Eso me deja tranquilo y se que el domingo vamos a tener buenas noticias“, destacó.

El ex River confía en Gallardo para revertir el mal momento del equipo. (Getty).

Y agregó: “Obvio que la actualidad me sorprende a mí y a todos los hinchas de River. Porque, siendo realistas, es un momento muy complicado. Pero estando Gallardo en el banco creo que tiene solución. Nos dio todas las alegrías, creo que lo va a revertir y el domingo es un partido especial para volver a encontrar el rumbo. Como hincha, nada que reprocharle a Marcelo”.

Consciente de que la acumulación de bajos rendimientos y objetivos frustrados ha ido separando a muchos hinchas de su misma línea de pensamiento, años atrás prácticamente unánime, reconoció que las críticas al DT a veces le duelen y a veces lo enojan. “De hecho he comentado algunas cositas en las redes sociales a esos periodistas que hablan en contra de Gallardo, porque la verdad que me sorprende. Uno sabe también cómo se vive el fútbol. Ya lo dijo Gallardo, que cuando estás bien están todos y cuando estás mal no hay nadie. Me sorprende, pero tengo 23 años y como hincha me hizo vivir los mejores momentos. Ni que hablar de haberlo tenido como entrenador, fue algo magnífico“, se explayó.

Informado también sobre las dudas que mantiene El Muñeco en relación a la alineación con la que saldrá a jugar el domingo en La Bombonera, opinó que es Enzo Pérez, todavía jugándose un lugar en el once, el primero que tendría que estar confirmado como titular.

Lucero pidió titularidad para Enzo Pérez en el Superclásico. (Getty).

“Enzo es un referente para mí, uno de mis ídolos a quien pude tener de compañero. Creo que va a ser fundamental para el domingo, es la primera persona que tiene que jugar de titular. Le va a dar toda su experiencia. Tanto él como Gallardo son los que pueden sacar este momento adelante. Tiene que demostrar toda su experiencia y no tengo ninguna duda que lo va a hacer”, aseguró.

El pálpito Superclásico de Dani Lucero

Consultado sobre un pálpito para el Superclásico del domingo, Daniel Lucero dijo que es mejor que Boca llegue como favorito. Y pronosticó: “Creo que lo vamos a ganar 1-0. Me gustaría que sea con gol de Maxi Salas. Le pongo una fichita”.

