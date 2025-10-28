En plena crisis de River, Mariano Closs criticó a uno de los referentes del equipo

La derrota ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina desnudó otra vez el pésimo año para River Plate. Los dirigidos por Marcelo Gallardo recibieron un nuevo cachetazo y están entre la espada y la pared en el final del Torneo Clausura 2025.

En las últimas tres fecha de la fase regular, el Millonario necesita acomodarse de cara a los octavos de final y definir la clasificación a la Copa Libertadores por la Tabla Anual para no depender del título para estar en la cita internacional. Por los resultados que llevaron al equipo a esta situación, el plantel y el cuerpo técnico están bajo una lluvia de críticas.

Mariano Closs, el prestigioso periodista de ESPN, hizo un análisis sobre los futbolistas que hoy conforman el equipo de Gallardo y solamente destacó a uno de ellos: “El único nombre bueno es Quintero, el resto son todos normales”.

En esa línea, nombró a uno de los referentes en especial, a quien le reprochó su falta de minutos en el último ciclo: “El Pity Martínez hace dos años está sentado en un banco de suplentes”. Entre lesiones y pobre forma física, el volante ofensivo no logró aportar su talento con regularidad desde su regreso a River.

Además, Closs resaltó a los delanteros de Argentinos Juniors y Rosario Central, a quiénes comparó con dos de los atacantes del Millonario: “(Tomás) Molina y (Alejo) Véliz son mejores que Borja y si Gallardo no rescataba a Driussi de la MLS no lo buscaba nadie de Argentina”.

El próximo partido de River

Antes del Superclásico, el domingo 9 de noviembre, el Millonario afrontará un partido clave en el Estadio Más Monumental el domingo 2 ante Gimnasia Esgrima La Plata por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

