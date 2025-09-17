Pity Martínez: nueva lesión, un mes parado y un 2025 con números preocupantes en River

El pasado martes, Marcelo Gallardo dio a conocer la nómina de convocados de River para enfrentar a Palmeiras por a ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y en la misma sorprendió la ausencia de Gonzalo Martínez. El Pity se había recuperado de una lesión, pero ahora sufrió otra y tendrá unas dos semanas para volver al ruedo. Si bien el futbolista es el que más sufre el estar lesionados, para el entrenador es un problema no poder contar con él y la falta de regularidad ya que es un futbolista diferente, capaz de cambiar un partido en una jugada.

River afronta una etapa del año clave y necesita tener a todos sus jugadores a disposición, sobre todo porque sigue con vida en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina, por otro lado, lidera la Zona B del Torneo Clausura y muy probablemente saque su boleto a los octavos de final. Pity Martínez sin lugar a duda sumaría muchos minutos en este tramo del año, pero las lesiones le vienen jugando una mala pasada y, desde que empezó el año no pudo siquiera pelear por la titularidad.

¿Qué lesión tiene el Pity Martínez?

Gonzalo Martínez sufrió una distención muscula en el gemelo de su pierna izquierda y tendrá para dos o tres semanas de recuperación. Por tal motivo se perderá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y los partidos frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central por el Torneo Clausura.

El 2025 del Pity Martínez

Los números de Gonzalo Martínez en 2025 no son para nada buenos. El que más llama la atención es el de los pocos minutos que sumó: en lo que va del año apenas disputó 386 distribuidos en doce partidos. En el Torneo Apertura participó en cinco partidos, en el Clausura en cuatro, en la Copa Argentina en uno y en el Mundial de Clubes en dos, ante Urawa Red Diamons y Rayados de Monterrey. Por otro lado, no marcó goles, brindó dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla. Cabe recordar que su vínculo contractual con el club finaliza en diciembre de 2025 y todo indica que no será renovado.

Pity Martínez ante Independiente el pasado 9 de agosto. (Foto: Getty).

¿Dónde ver River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El duelo entre River y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.

