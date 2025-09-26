El Flaco López puso fin a la novela y reveló en qué club estuvo más cerca entre Boca y River: “Llegué a pensarlo”

José Manuel López, el Flaco, fue una de las grandes figuras de Palmeiras en la serie de cuartos de final contra River, que terminaron ganando y que les permitió avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores. Allí enfrentarán a Liga de Quito por un lugar en la final, pero el Flaco reconoció que esta realidad podría haber sido muy diferente en caso de tomar la decisión de firmar por el millonario, un año atrás.

El máximo goleador de la actual Copa Libertadores se sentó en el predio de Palmeiras y charló desde Brasil con la gente de ESPN F90, allí reconoció que hubo interés tanto de Boca como de River por ficharlo, y que la posibilidad de vestir la banda del millonario fue concreta: “Llegué a pensarlo”, admitió.

“Desde [que jugaba en] Lanús, siempre estuvieron ahí“, reconoció el Flaco López ante la pregunta sobre si tuvo chances de jugar en Boca o River. “Después, ustedes saben, a veces terminan no dándose las cosas, pero siempre estuvieron. De River estuve un poco más cerca“, agregó.

El Flaco admitió que pudo haber llegado a River en 2024. (Getty)

“River buscó, intentó. En 2024 es donde más cerca se estuvo porque yo no estaba teniendo los minutos que quería acá, extrañaba un poco a mi familia y llegué a pensarlo. Pero Palmeiras siempre tuvo una posición determinada sobre mí”, se explayó el delantero argentino sobre la posibilidad, que no terminó materializándose por los 10 millones que pedía Palmeiras en enero del 2024.

Los números del Flaco López en Palmeiras

Desde su llegada en 2022 y hasta aquel momento en que River lo buscaba, el Flaco López apenas había disputado 54 partidos, 1994 minutos, y convertido 10 goles con el Palmeiras. Números que estaban lejos de los 22 goles en 59 partidos con la camiseta de Lanús.

Hoy el Flaco López es goleador de la Copa Libertadores (7) junto a Maravilla Martínez. (Getty)

Hoy la historia es otra, el delantero argentino es el goleador de la presente edición de la Copa Libertadores con siete tantos, convirtió en todas las competiciones que jugó en la temporada, incluyendo el Mundial de Clubes, el Brasileirao, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista y lleva 51 tantos en 163 partidos con el Verdao y otras 13 asistencias en total.