Los mejores memes del Clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente por el Torneo Clausura 2025

En el Cilindro, la Academia y el Rojo se miden por la fecha 10. En las redes, los hinchas vuelcan toda su creatividad.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de Racing vs. Independiente.
Los mejores memes de Racing vs. Independiente.

Por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, Racing e Independiente se ven las caras en el Cilindro de Avellaneda. Se trata de un partido trascendental para ambos conjuntos, hoy fuera de la zona de clasificación para los octavos de final del certamen local.

La Academia, que está enfocado en la Copa Libertadores, dónde está a tres partidos del título, llegó a cuatro puntos del octavo puesto de la Zona A. La situación para el Rojo es aún más compleja, ya que se ubica en la última posición de la Zona B, por lo que necesitará una buena racha para jugar los Playoffs.

En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron buenas oportunidades para quebrar el cero, pero el empate se sostuvo hacia el entretiempo. Sí hubo lugar para la polémica con hinchas de Independiente reclamando una pena más dura por la patada de Bruno Zuculini.

agustín vetere
Agustín Vetere

