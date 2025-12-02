Julián Alvarez, en el punto de mira, en la previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid

Este martes 2 de diciembre LaLiga se paraliza para ver el partido que jugarán el Barcelona, líder de la tabla de posiciones, y el Atlético de Madrid, equipo que se ubica cuarto a tan solo tres unidades. Es decir, el Barça puede sacar una ventaja importante, mientras que el Colchonero está ante la oportunidad de acabar la jornada en lo más alto de la clasificación.

Pero más allá de la importancia del cruce para lo que es la competencia, el foco, durante el juego que se llevará a cabo en el Camp Nou, estará puesto en Julián Alvarez, máxima figura del elenco comandado por Diego Simeone y que, a su vez, se transformó en la obsesión de la dirigencia de la institución blaugrana encabezada por Joan Laporta.

Es que desde hace tiempo que en Cataluña se habla de que el FC Barcelona ve en el delantero de la Selección Argentina el reemplazante perfecto de Robert Lewandowski, quien si bien sigue metiendo goles (8 en 11 partidos por LaLiga), ya tiene 37 años, por lo que su salida se dará más pronto que tarde (además su contrato vence a mediados del 2026 y aún no hubo conversaciones para su renovación).

Al respecto, medios de comunicación de España, como el Diario Marca, se refieren a la visita del Atleti al Camp Nou como el partido en el que el Barça verá de cerca a Julián Alvarez, al delantero ”deseado” para, en principio, la temporada 2026/2027.

Julián Alvarez, en el foco del Barcelona vs. Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid ve a Julián Alvarez innegociable

Por el lado del Colchonero la postura es clara: Julián Alvarez tiene contrato hasta el 2030 y quieren que se quede, por lo menos, hasta mediados de ese año. Por eso, Mateu Alemany, flamante director deportivo del club madrileño, tiene puesta su atención en la Araña para asegurar su permanencia. ”La continuidad de Julián no sólo es innegociable, sino que es una prioridad”, explica en uno de sus artículos de este martes 2 de diciembre el medio citado anteriormente.

Partidos adelantados por la Supercopa de España

Este martes Barcelona y Atlético de Madrid adelantan su compromiso de la fecha 19, a causa de la Supercopa de España que se disputará en enero en Arabia Saudita. Lo mismo con los otros dos participantes del certamen, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, que se verán las caras el miércoles 3 de diciembre en San Mamés.

