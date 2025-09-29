El llamativo gesto de Marcelo Gallardo que expuso a los jugadores de River ante los silbidos de la gente

La gran ilusión de River en este 2025 quedó trunca el pasado miércoles cuando Palmeiras sentenció la serie en Brasil y lo eliminó de la Copa Libertadores luego de vencer al conjunto de Marcelo Gallardo tanto en el Monumental como en el Allianz Parque. El domingo, los de Núñez tenían una chance inmejorable para levantar cabeza y dejar en claro que el golpe ya había pasado, pero sucedió todo lo contrario: cayó por 2 a 1 ante Deportivo Riestra en condición de local, no pudo subirse a la cima de la Zona B del Torneo Clausura ni recuperar la de la tabla anual.

El Monumental habló: silbó a algunos jugadores cuando la voz del estadio anunció las formaciones, mostró su impaciencia cuando el equipo no iba al frente, se desahogó con el gol de Galoppo, volvió a enojarse con los jugadores y una vez consumada la derrota despidió a los protagonistas con abucheos y nuevamente con silbidos.

Quien también habló apenas terminó el partido fue Marcelo Gallardo, pero lo hizo con sus gestos. Mientras los jugadores se juntaban en la mitad de la cancha para saludar a los hinchas, que manifestaban su descontento por el resultado y el rendimiento mediante silbidos, el Muñeco se fue inmediatamente al vestuario, sin siquiera quedarse al costado del campo de juego para saludar a los futbolistas, una situación más que habitual en él. Con esta decisión dejó en claro su enojo por lo mostrado ante Deportivo Riestra.

Tweet placeholder

Gallardo: análisis del presente y pedido de disculpas a los hinchas

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió al mal presente de River: “Estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan. Es un momento negativo en la secuencia defensiva y se nos hace todo muy difícil, más allá de tener el control del juego. Pero si no lo marcás, no sirve de mucho. Hay que hacerse cargo del momento y esperar reacciones“.

ver también El pedido de disculpas de Gallardo luego del papelón de River contra Riestra: “Me hago cargo”

Además, les pidió disculpas a los hinchas: “Pedirles disculpas a los hinchas. No estamos atravesando un buen momento. Cuatro partidos con resultados negativos, merecen una disculpa. Ellos están siempre presentes y en el día del hincha no pudimos dar vuelta la página”.

Publicidad

Publicidad

ver también La llamativa canción con la que los hinchas de River cargaron contra los jugadores: “No pensar en qué boliche ir a bailar”