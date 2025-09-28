El pedido de disculpas de Gallardo luego del papelón de River contra Riestra: “Me hago cargo”

Este domingo hubo un hecho histórico en el fútbol argentino: Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Estadio Monumental. Este inesperado resultado significó la cuarta derrota consecutiva del Millonario y agudizó aún más la crisis futbolística en la que se encuentra, luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores de América tras caer ante Palmeiras en ambos duelos.

En ese contexto adverso volvió a jugar en condición de local y nuevamente quedó en deuda. Por ese motivo, los jugadores se fueron silbados por los hinchas, que mostraron su fuerte enojo por el presente del equipo. Al término del encuentro, Marcelo Gallardo rompió el silencio en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol.

En primer lugar, el entrenador no esquivó la situación en la que está inmerso el plantel que lidera y se hizo responsable de este presente. “Me hago cargo de la situación“, sentenció. “Pero seguiré en la búsqueda. Voy a seguir intentando y buscando. Esto me deja enseñanzas partido a partido“, añadió algunos pocos segundos más tarde el director técnico ante los micrófonos.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Lejos de titubear en medio de su declaración más que contundente en la rueda de prensa, el Muñeco redobló la apuesta y fue ahí cuando insistió: “Me hago responsable porque la situación indica que hemos probado de diferentes maneras, dado oportunidades y el equipo no ha fluido”.

Más declaraciones de Marcelo Gallardo

El entrenador también se refirió a la tajante reacción de los fanáticos que asistieron al Estadio Monumental y chiflaron a los futbolistas. “Pedirles disculpas a los hinchas. No estamos atravesando un buen momento. Cuatro partidos con resultados negativos, merecen una disculpa. Ellos están siempre presentes y en el día del hincha no pudimos dar vuelta la página”, expresó Gallardo.

En cuanto a lo sucedido sobre el campo de juego ante Riestra y otro tanto en los cotejos anteriores, añadió: “Estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan. Es un momento negativo en la secuencia defensiva y se nos hace todo muy difícil, más allá de tener el control del juego. Pero si no lo marcás, no sirve de mucho. Hay que hacerse cargo del momento y esperar reacciones”.

En cuanto al compromiso del próximo jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina, el Muñeco también manifestó: “Nos queda el partido con Racing para hacernos cargo de lo que nos viene sucediendo. Es una final que tenemos que jugar. No por lo que haya pasado, sino por lo que representa el partido. Intentaremos devolverle la alegría a la gente“.

Marcelo Gallardo, durante la derrota de River ante Deportivo Riestra. (Getty Images)

Para culminar la conferencia de prensa después de la derrota frente al Malevo, Gallardo volvió a insistir con el flojo presente del plantel que tiene a cargo. “Hemos fallado como equipo, desde lo individual y debemos aprender de los errores que cometemos para crecer. Pero soy positivo por naturaleza”, sostuvo en la última respuesta de la noche en las instalaciones del Estadio Monumental.

