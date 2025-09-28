Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La llamativa canción con la que los hinchas de River cargaron contra los jugadores: “No pensar en qué boliche ir a bailar”

Con la derrota ante Riestra, el Monumental estalló en silbidos y mostró un repertorio de cánticos fuertes hacia un plantel que acumula cuatro caídas consecutivas.

Por Bruno Carbajo

River se retira silbado y reprobado por sus hinchas tras caer con Riestra.
© GettyRiver se retira silbado y reprobado por sus hinchas tras caer con Riestra.

Se vivió una tarde caldeada y de poca paciencia en el Monumental. Tras la eliminación en la Copa Libertadores, River recibió un nuevo golpe al caer 2-1 frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. El resultado, acompañado de una racha negativa que alcanzó cuatro derrotas consecutivas (no sucedía desde 2010), no hizo más que encender la furia de los hinchas, que se expresaron con silbidos y un cancionero sin filtro contra los jugadores.

La tensión se notó desde el inicio. En el tradicional “aplausómetro” previo al partido, los hinchas marcaron el termómetro de la tarde: Kevin Castaño y Miguel Borja fueron reprobados con silbidos. Aunque eso fue apenas una señal.

Cuando el equipo ingresó al campo de juego para enfrentar al Malevo, el descontento subió un escalón. “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar“, cayó desde las tribunas bajó, casi al unísono, al igual que en Brasil tras la eliminación frente a Palmeiras.

Sin embargo, el desarrollo del partido tampoco ayudó a calmar los ánimos. River empezó abajo en el marcador, logró empatarlo, pero Riestra recuperó la ventaja y obligó a un nuevo estallido. “Movete, River, movete…”, cantaron los hinchas.

La tensión alcanzó su punto más alto cuando Nicolás Ramírez anuló un gol de Borja por posición adelantada. El estadio sacó a relucir un repertorio más filoso, con letras que señalaban sin filtro a todo el plantel. “Escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta, llévenla en el corazón, como lo hace esta hinchada que te quiere ver campeón“, se entonó durante los últimos minutos del partido, en lo que fue uno de los momentos más fuertes de la jornada.

Tweet placeholder
Publicidad

Y, por como venía la situación, el cierre no dejó lugar a otra situación que despedir al equipo con una lluvia de silbidos. Una aguda reprobación que, en conferencia de prensa, Gallardo no esquivó y se mostró autocrítico. “Me hago responsable de la situación, pero seguiré en la búsqueda. Voy a seguir intentando y buscando. Esto me deja enseñanzas partido a partido”, aseguró. Mientras tanto, el clima en Núñez permanece caliente.

Se reveló qué le dijo Maxi Salas al juez de línea para ser expulsado en la derrota de River ante Deportivo Riestra

ver también

Se reveló qué le dijo Maxi Salas al juez de línea para ser expulsado en la derrota de River ante Deportivo Riestra

Los hinchas de River responsabilizaron a un titular por la derrota frente a Riestra: “Hizo el partido más amateur que jamás vi”

ver también

Los hinchas de River responsabilizaron a un titular por la derrota frente a Riestra: “Hizo el partido más amateur que jamás vi”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Tras la histórica victoria ante River, el DT de Riestra eligió a su entrenador favorito en Argentina: “Es el mejor”
Fútbol Argentino

Tras la histórica victoria ante River, el DT de Riestra eligió a su entrenador favorito en Argentina: “Es el mejor”

No se vio en TV: así quedó el DT de Riestra tras el histórico triunfo ante River
Fútbol Argentino

No se vio en TV: así quedó el DT de Riestra tras el histórico triunfo ante River

Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub 20 tras la victoria de Argentina ante Cuba
Mundial Sub 20

Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub 20 tras la victoria de Argentina ante Cuba

Jugador x Jugador de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile
Selección Argentina

Jugador x Jugador de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo