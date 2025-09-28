La llamativa canción con la que los hinchas de River cargaron contra los jugadores: “No pensar en qué boliche ir a bailar”

Se vivió una tarde caldeada y de poca paciencia en el Monumental. Tras la eliminación en la Copa Libertadores, River recibió un nuevo golpe al caer 2-1 frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. El resultado, acompañado de una racha negativa que alcanzó cuatro derrotas consecutivas (no sucedía desde 2010), no hizo más que encender la furia de los hinchas, que se expresaron con silbidos y un cancionero sin filtro contra los jugadores.

La tensión se notó desde el inicio. En el tradicional “aplausómetro” previo al partido, los hinchas marcaron el termómetro de la tarde: Kevin Castaño y Miguel Borja fueron reprobados con silbidos. Aunque eso fue apenas una señal.

Cuando el equipo ingresó al campo de juego para enfrentar al Malevo, el descontento subió un escalón. “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar“, cayó desde las tribunas bajó, casi al unísono, al igual que en Brasil tras la eliminación frente a Palmeiras.

Sin embargo, el desarrollo del partido tampoco ayudó a calmar los ánimos. River empezó abajo en el marcador, logró empatarlo, pero Riestra recuperó la ventaja y obligó a un nuevo estallido. “Movete, River, movete…”, cantaron los hinchas.

La tensión alcanzó su punto más alto cuando Nicolás Ramírez anuló un gol de Borja por posición adelantada. El estadio sacó a relucir un repertorio más filoso, con letras que señalaban sin filtro a todo el plantel. “Escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta, llévenla en el corazón, como lo hace esta hinchada que te quiere ver campeón“, se entonó durante los últimos minutos del partido, en lo que fue uno de los momentos más fuertes de la jornada.

Y, por como venía la situación, el cierre no dejó lugar a otra situación que despedir al equipo con una lluvia de silbidos. Una aguda reprobación que, en conferencia de prensa, Gallardo no esquivó y se mostró autocrítico. “Me hago responsable de la situación, pero seguiré en la búsqueda. Voy a seguir intentando y buscando. Esto me deja enseñanzas partido a partido”, aseguró. Mientras tanto, el clima en Núñez permanece caliente.

