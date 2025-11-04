Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

El plan de Gallardo para neutralizar a Paredes en el Superclásico entre Boca y River

El Muñeco quiere sacar al Millonario del pozo en un momento crítico ante un Xeneize en alza en el Torneo Clausura.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo y Leandro Paredes.
© GettyMarcelo Gallardo y Leandro Paredes.

A dos fechas del final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo por la Fecha 15 en un duelo trascendental para ambos. La Bombonera será el escenario de una nueva edición del Superclásico con mucho en juego.

El Millonario llega con una racha negativa de solo 2 triunfos en sus últimos 10 compromisos y corre serio peligro en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Por el otro lado, el Xeneize está primero en la Zona A y precisa apenas un empate para asegurar su regreso al certamen internacional.

En ese contexto, ambos equipos preparan este compromiso con la seriedad que implica un Superclásico, aunque es el elenco de Marcelo Gallardo el que más tiene para perder. Por eso, el Muñeco ya idea un plan para contrarrestar el impacto de Leandro Paredes sobre la cancha.

Luego de la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, el campeón del mundo reaparecerá el domingo ante River. Sabiendo que Paredes es la máxima figura de Boca y quien maneja los hilos, Gallardo piensa en un doble cinco de contención.

Tal como informó Juan Patricio Balbi para ESPN, Juan Portillo podría ir acopañado por Enzo Pérez en La Bombonera. “No es alocado pensar que jueguen para tener uno de referencia y otro más suelto con la pelota”, destacó el periodista, adelantando que Kevin Castaño podría ir al banco en esta edición del Superclásico.

River esperará por Driussi y Montiel

En estos días previos al Superclásico, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico irán evaluando día a día tanto a Driussi como a Montiel, ya que ambos están en la recta final de la recuperación de sus distintas lesiones. En caso de responder de la mejor manera, ambos serán titulares.

Publicidad
Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

ver también

Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

En este contexto, Montiel ingresaría en lugar de Fabricio Bustos para volver al lateral derecho, mientras que Driussi haría lo propio al reemplazar a Facundo Colidio, quien sufrió un desgarro en la derrota ante Gimnasia y no podrá estar a disposición del entrenador. 

DATOS CLAVE

  • River Plate llega al Superclásico con una racha negativa de solo dos triunfos en sus últimos diez compromisos.
  • Boca Juniors lidera la Zona A y necesita solo un empate para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
  • Marcelo Gallardo planea un doble cinco de contención en River ante el regreso de Leandro Paredes en Boca.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Por qué no juega hoy Leandro Paredes en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025
Boca Juniors

Por qué no juega hoy Leandro Paredes en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

El jugador de Boca que fue apadrinado por Leandro Paredes y Ander Herrera y pide pista: “Me hablan mucho”
Boca Juniors

El jugador de Boca que fue apadrinado por Leandro Paredes y Ander Herrera y pide pista: “Me hablan mucho”

Con Zeballos y sin Paredes, el once de Boca para visitar a Estudiantes
Boca Juniors

Con Zeballos y sin Paredes, el once de Boca para visitar a Estudiantes

Pronósticos Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: la Copa Argentina define a su nuevo campeón
Apuestas

Pronósticos Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: la Copa Argentina define a su nuevo campeón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo