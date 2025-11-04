A dos fechas del final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo por la Fecha 15 en un duelo trascendental para ambos. La Bombonera será el escenario de una nueva edición del Superclásico con mucho en juego.

El Millonario llega con una racha negativa de solo 2 triunfos en sus últimos 10 compromisos y corre serio peligro en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Por el otro lado, el Xeneize está primero en la Zona A y precisa apenas un empate para asegurar su regreso al certamen internacional.

En ese contexto, ambos equipos preparan este compromiso con la seriedad que implica un Superclásico, aunque es el elenco de Marcelo Gallardo el que más tiene para perder. Por eso, el Muñeco ya idea un plan para contrarrestar el impacto de Leandro Paredes sobre la cancha.

Luego de la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, el campeón del mundo reaparecerá el domingo ante River. Sabiendo que Paredes es la máxima figura de Boca y quien maneja los hilos, Gallardo piensa en un doble cinco de contención.

Tal como informó Juan Patricio Balbi para ESPN, Juan Portillo podría ir acopañado por Enzo Pérez en La Bombonera. “No es alocado pensar que jueguen para tener uno de referencia y otro más suelto con la pelota”, destacó el periodista, adelantando que Kevin Castaño podría ir al banco en esta edición del Superclásico.

River esperará por Driussi y Montiel

En estos días previos al Superclásico, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico irán evaluando día a día tanto a Driussi como a Montiel, ya que ambos están en la recta final de la recuperación de sus distintas lesiones. En caso de responder de la mejor manera, ambos serán titulares.

En este contexto, Montiel ingresaría en lugar de Fabricio Bustos para volver al lateral derecho, mientras que Driussi haría lo propio al reemplazar a Facundo Colidio, quien sufrió un desgarro en la derrota ante Gimnasia y no podrá estar a disposición del entrenador.

