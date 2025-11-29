El representante de Galarza Fonda habló de una posible salida de River en este mercado de pases: “Desde Brasil preguntan”

La recta final de la temporada de River solo empeoró la floja campaña del 2025. En ese sentido, uno de los protagonistas en esta última parte fue Matías Galarza Fonda, principalmente por su accionar en la dura eliminación ante Racing y por ser uno de los refuerzos que arribó en el último mercado de pases. Ahora, nuevamente, habló su representante ante una posible salida.

El paraguayo tuvo un grosero error defensivo que derivó en el gol agónico de Gastón Martirena y significó quedar afuera de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Además, en ningún momento del semestre pudo asentarse dentro del equipo de Marcelo Gallardo, ya sea como titular en los primeros encuentros o como alternativa en estos últimos compromisos por el campeonato.

Lo cierto es que Regis Marques volvió a hablar públicamente de la particular situación que transita su representado, donde se rumorea una eventual salida a pesar de haber llegado hace 4 meses a la institución. “Matías Galarza es un sueño de Coto Nogués (presidente de Olimpia)”, expresó en primera instancia el agente del futbolista procedente de Talleres de Córdoba.

Matías Galarza Fonda, futbolista de River.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el representante del paraguayo amplió su discurso al respecto. “Olimpia no tiene plata para pagarle a River, pero sí para pagarle un buen salario al jugador“, sumó a sus dichos sobre el importante elenco guaraní. Sin embargo, dejó en claro una cuestión y afirmó: “Lo que hablé con Matías es que no piensa en salir de River”.

No conforme con la confesión de que Rodrigo Coto Nogués lo pretende sumar al gigante sudamericano que preside, Marques fue un poco más allá. “Tenemos propuestas importantes para él, pero por ahí no tan importantes para River. Desde Brasil preguntan mucho, y sabemos que Olimpia es un equipo que siempre lo va a querer recibir”, añadió como posibles destinos.

Matías Galarza Fonda, futbolista paraguayo de River. (Getty Images)

Claro que la prioridad de Galarza Fonda está puesta en seguir en River y en ese mismo sentido planifica Gallardo el 2026 del plantel profesional. De todas maneras, su propio representante manifestó públicamente cuáles podrían ser sus eventuales clubes en caso de no querer continuar en el conjunto de Núñez. En definitiva, salvo un cambio de última hora, seguirá en el Millonario.

