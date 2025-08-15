La Inteligencia Artificial reveló cómo saldrá River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Luego de lo que fue el cambiante partido que terminó en empate 0-0 y donde fue un tiempo para cada uno, ahora todos los cañones apuntan a la revancha. El cruce por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Libertad de Paraguay, debe definirse en el Estadio Monumental el próximo jueves 21 y la Inteligencia Artificial ya adelantó el resultado del encuentro.

Después de que el Millonario haya jugado un flojo primer tiempo pero un buen complemento que hasta hizo méritos para llevarse una victoria de Asunción, Marcelo Gallardo quedó con mejores sensaciones. Si bien se lo notó molesto en gran parte de la noche, sobre el final reconoció haber estado satisfecho con sus jugadores, a pesar de no haber conseguido el triunfo.

Lo cierto es que ahora la IA realizó su propio pronóstico especializado, sobre cómo va a salir el enfrentamiento en Buenos Aires que resolverá qué equipo clasifica a los cuartos de final y cuál queda eliminado de la competición. La nueva tecnología no dudó en su elección y contestó de manera tajante, tras destacar un análisis minucioso de lo que será el cotejo por el ámbito internacional.

Los jugadores de River Plate, tras empatar ante Libertad de Paraguay en el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

El pronóstico de la IA para River – Libertad

Para empezar, la Inteligencia Artificial adelantó la estrategia de River. “Va a buscar imponer un ritmo alto desde el arranque, con laterales bien proyectados y un mediocampo que presione la salida rival. El plan será ahogar a Libertad en campo propio y desgastarlo, sabiendo que la clave está en convertir antes de los 60 minutos para no llegar con urgencias al final”, empezó.

Al mismo tiempo, resaltó la planificación del elenco paraguayo. “Va a apostar por un bloque medio-bajo, cerrando espacios entre líneas. Buscarán que River se impaciente y dejar huecos para el contraataque. El empate inicial les sirve, porque estira la definición a penales, donde pueden jugar con el nerviosismo local”, contó. Y marcó las tres claves que definirán el partido:

Publicidad

Publicidad

Presión ambiental : El Monumental empuja, y eso puede intimidar a un equipo paraguayo que ya sufrió en sus visitas anteriores a Núñez.

: El Monumental empuja, y eso puede intimidar a un equipo paraguayo que ya sufrió en sus visitas anteriores a Núñez. Eficacia en las áreas : Armani tiene experiencia para manejar partidos cerrados; Silva, por su parte, fue figura en la ida y tendrá que repetir un nivel altísimo para sostener el cero.

: Armani tiene experiencia para manejar partidos cerrados; Silva, por su parte, fue figura en la ida y tendrá que repetir un nivel altísimo para sostener el cero. Desgaste físico: Libertad viene de un calendario exigente en el torneo paraguayo; River, pese a las bajas, tiene recambio para mantener intensidad hasta el final.

En conclusión, la IA adelantó que el resultado final será: River 1-0 Libertad. A su vez, también avisó que habrá gol de Miguel Borja. No solo eso, sino que además cerró el pronóstico con una conclusión sobre cómo se dará el trámite del encuentro. “Lo logra sin brillar, pero mostrando oficio y paciencia para destrabar un partido que pintaba duro”, completó la novedosa tecnología.

Miguel Borja, delantero colombiano de River Plate.

Publicidad

Publicidad

Cuándo es la revancha entre River – Libertad de Paraguay

La definición de la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Libertad de Paraguay, será el próximo jueves 21 de agosto a partir de las 21:30 horas de Argentina. Allí, en el Estadio Monumental que estará colmado de fanáticos, el Millonario buscará sellar la clasificación a la próxima ronda que lo medirá contra el ganador de Palmeiras (4) – (0) Universitario de Perú.

ver también Tras el empate ante Libertad, la llamativa estadística que ilusiona a todo River con el título en la Copa Libertadores