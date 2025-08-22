Luego de sufrir y ganarlo por penales, River se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En dicha instancia enfrentará a Palmeiras en las semanas del 17 y 24 de septiembre, con la ida en el Estadio Monumental y la revancha en San Pablo. Apenas unos minutos después de sellar el pase a la siguiente instancia del torneo más importante del continente, la cuenta global del club de Núñez compartió un video con un saludo de Maluma que sorprendió a los hinchas.

La mayoría de los comentarios iban en la línea de no entender el motivo del saludo, otros -a modo de chiste- se preguntaban si no estaba para jugar en lugar de algunos futbolistas que no tuvieron el mejor rendimiento ante Libertad en una serie que poco dejó desde lo futbolístico. Cabe recordar que Maluma es amigo personal de Juanfer Quintero y siempre lo aliente donde esté. El cantante colombiano no solamente le mandó un saludo a su amigo, sino también a todo el cuerpo técnico y a los hinchas.

La serie que jugó River ante Libertad fue preocupante desde el juego. El primer tiempo en Asunción y el segundo tiempo en el Monumental fueron de lo peor del año, por lo que la clasificación a cuartos de final de la Libertadores se celebró, pero también dejó muchas dudas. Es por eso que el video de Maluma saludando -con su estilo bien particular- trajo un poco de humor en una noche en la que los fanáticos no estaban en ese modo. En líneas generales, las críticas estuvieron centradas en el rendimiento de algunos jugadores puntuales y de la actitud general para afrontar una serie de Copa Libertadores.

Maluma les envió un mensaje a los hinchas de River

A través de su cuenta global -@GlobalCARP- el Millonario compartió un video de Maluma en el que decía: “Qué se dice parceros, les habla Maluma Baby. Un saludo muy especial a toda la hincha del River, un saludo a mi parcero Juanfer Quintero, a todo el cuerpo técnico, a todo el combo. Bendiciones para hoy, sigan rompiendo. De parte del Pretty Boy, Dirty Boy, baby. ¡Desde Colombia hasta Argentina, chau!”.

Las respuestas de los hinchas de River al video de Maluma

