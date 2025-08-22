Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Marcelo Gallardo reveló cuál fue su mayor error en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

El Millonario se impuso por penales luego de jugar un muy mal partido ante el Gumarelo y se metió entre los ocho mejores del torneo más importante del continente.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© Prensa RiverMarcelo Gallardo

River sufrió más de la cuenta ante Libertad, tanto en Asunción como en Buenos Aires. La ida había sido 0 a 0 en Paraguay luego de jugar un muy mal primer tiempo y levantar en el segundo, mientras que en El Monumental la situación fue inversa, los primeros 45 minutos fueron correctos y el complemento más que preocupante. El empate 1 a 1 hizo que todo se defina por penales y allí se hizo enorme Franco Armani y los de Núñez avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo fue crítico del partido de su equipo y analizó dónde falló, con la expulsión de Galoppo en el centro de la escena.

Gallardo contó cuál fue el principal error de River ante Libertd

En conferencia de prensa, el Muñeco afirmó: “La noche era oscura para nosotros, estoy contento de haber pasado. No venía bien sobre todo en el segundo tiempo y voy a disfrutar porque a veces la cosa viene malparida y hoy la moneda cayó para este lado, no está mal que pase. Quisimos jugar de igual a igual con uno menos y nos desequilibramos, hay que saber controlar la espuma, eso lo hablaremos con los jugadores. Ahora que se recuperen de este partido”.

Un crudo análisis del partido de River

“No son excusas, pero la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Driussi, la inactividad de Martínez Quarta, que jugó todo el partido… todo contribuyó al no haber podido llegar del todo bien y esto es Copa Libertadores. Jugamos bien la primera media hora y el gol nos desequilibró, no marcamos bien y justo nos viene a hacer el gol Rojas, parecía que nada iba a salir bien esta noche”, analizó Gallardo.

Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Además, agregó: “El análisis futbolístico queda en segundo plano porque había mucho nerviosismo. Ahora tenemos que recuperar la mayor cantidad de jugadores y buscar la regularidad futbolística, a veces toca sufrir y si había una noche para sufrir era esta”.

Franco Armani, el héroe de River en los penales. (Foto. Getty).

Franco Armani, el héroe de River en los penales. (Foto. Getty).

¿Cuándo, dónde y contra quién jugará River en los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Tras sellar su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, los de Marcelo Gallardo ya saben a quién tendrán que enfrentar. Se trata de Palmeiras, que goleó en Perú a Universitario en la ida de los octavos y luego igualó sin tantos en la revancha en Brasil. La serie entre el Millonario y el Verdao se abrirá en el Estadio Monumental en la semana del 17 de septiembre y todo se definirá siete días más tarde en San Pablo.

Publicidad
¿Cuándo juegan River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

ver también

¿Cuándo juegan River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River

ver también

No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River
River Plate

No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River

Gallardo se enojó con un periodista tras la clasificación de River: "Cambiá la pregunta"
River Plate

Gallardo se enojó con un periodista tras la clasificación de River: "Cambiá la pregunta"

Los hinchas destrozaron a Galoppo por su actuación y expulsión frente a Libertad
River Plate

Los hinchas destrozaron a Galoppo por su actuación y expulsión frente a Libertad

El llanto y el desahogo de Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: "Se pudo dar"
River Plate

El llanto y el desahogo de Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: "Se pudo dar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo