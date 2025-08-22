River sufrió más de la cuenta ante Libertad, tanto en Asunción como en Buenos Aires. La ida había sido 0 a 0 en Paraguay luego de jugar un muy mal primer tiempo y levantar en el segundo, mientras que en El Monumental la situación fue inversa, los primeros 45 minutos fueron correctos y el complemento más que preocupante. El empate 1 a 1 hizo que todo se defina por penales y allí se hizo enorme Franco Armani y los de Núñez avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo fue crítico del partido de su equipo y analizó dónde falló, con la expulsión de Galoppo en el centro de la escena.

Gallardo contó cuál fue el principal error de River ante Libertd

En conferencia de prensa, el Muñeco afirmó: “La noche era oscura para nosotros, estoy contento de haber pasado. No venía bien sobre todo en el segundo tiempo y voy a disfrutar porque a veces la cosa viene malparida y hoy la moneda cayó para este lado, no está mal que pase. Quisimos jugar de igual a igual con uno menos y nos desequilibramos, hay que saber controlar la espuma, eso lo hablaremos con los jugadores. Ahora que se recuperen de este partido”.

Un crudo análisis del partido de River

“No son excusas, pero la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Driussi, la inactividad de Martínez Quarta, que jugó todo el partido… todo contribuyó al no haber podido llegar del todo bien y esto es Copa Libertadores. Jugamos bien la primera media hora y el gol nos desequilibró, no marcamos bien y justo nos viene a hacer el gol Rojas, parecía que nada iba a salir bien esta noche”, analizó Gallardo.

Además, agregó: “El análisis futbolístico queda en segundo plano porque había mucho nerviosismo. Ahora tenemos que recuperar la mayor cantidad de jugadores y buscar la regularidad futbolística, a veces toca sufrir y si había una noche para sufrir era esta”.

Franco Armani, el héroe de River en los penales. (Foto. Getty).

¿Cuándo, dónde y contra quién jugará River en los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Tras sellar su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, los de Marcelo Gallardo ya saben a quién tendrán que enfrentar. Se trata de Palmeiras, que goleó en Perú a Universitario en la ida de los octavos y luego igualó sin tantos en la revancha en Brasil. La serie entre el Millonario y el Verdao se abrirá en el Estadio Monumental en la semana del 17 de septiembre y todo se definirá siete días más tarde en San Pablo.

