¿Cuándo juegan River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate se impuso este jueves por penales ante Libertad en el Estadio Más Monumental. Franco Armani atajó el remate definitivo y metió a su equipo en la siguiente instancia tras el 1-1 de este segundo capítulo.

Ahora, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán un desafío aún mayor. En la siguiente instancia, ya por un boleto a las semifinales en juego, deberán enfrentarse a Palmeiras, que viene de dejar en el camino a Universitario de Perú por un contundente 4-0 en el global.

Aunque CONMEBOL confirmará fecha y hora de los partidos este viernes, ya se sabe en qué semana se dará el partido de ida a disputarse en Núñez. El primer capítulo será entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, mientras que la revancha, en San Pablo, se jugará la siguiente semana.

De esta manera, el Millonario tendrá casi un mes para preparar esta serie crucial ante los paulistas. Mientras tanto, los de Gallardo buscarán consolidarse en el Torneo Clausura, dónde se mantienen como líderes de la Zona B tras las cinco primeras jornadas.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras lograr la clasificación ante Libertad, el Millonario volverá enfocarse en el plano local. Será el lunes 25 de agosto a las 21.15 ante Lanús como visitante en el marco de la sexta jornada del campeonato.

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores

Sao Paulo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

(BRA) vs. (ECU) River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)

(ARG) vs. (BRA) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)

(ARG) vs. (ARG) Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)

