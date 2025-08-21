Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

¿Cuándo juegan River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

Los de Marcelo Gallardo supieron sufrir para superar a Libertad y ahora tendrán un importante desafío.

Por Agustín Vetere

River avanzó ante Libertad en el Monumental.
© GettyRiver avanzó ante Libertad en el Monumental.

Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate se impuso este jueves por penales ante Libertad en el Estadio Más Monumental. Franco Armani atajó el remate definitivo y metió a su equipo en la siguiente instancia tras el 1-1 de este segundo capítulo.

Ahora, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán un desafío aún mayor. En la siguiente instancia, ya por un boleto a las semifinales en juego, deberán enfrentarse a Palmeiras, que viene de dejar en el camino a Universitario de Perú por un contundente 4-0 en el global.

Aunque CONMEBOL confirmará fecha y hora de los partidos este viernes, ya se sabe en qué semana se dará el partido de ida a disputarse en Núñez. El primer capítulo será entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, mientras que la revancha, en San Pablo, se jugará la siguiente semana.

De esta manera, el Millonario tendrá casi un mes para preparar esta serie crucial ante los paulistas. Mientras tanto, los de Gallardo buscarán consolidarse en el Torneo Clausura, dónde se mantienen como líderes de la Zona B tras las cinco primeras jornadas.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras lograr la clasificación ante Libertad, el Millonario volverá enfocarse en el plano local. Será el lunes 25 de agosto a las 21.15 ante Lanús como visitante en el marco de la sexta jornada del campeonato.

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores

  • Sao Paulo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)
  • River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)
  • Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)
  • Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)
Publicidad
Jugador x Jugador de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

ver también

Jugador x Jugador de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Fue pedido por todos los hinchas de River, Gallardo lo puso de titular y defraudó frente a Libertad: “Es lo más limitado que hay”

ver también

Fue pedido por todos los hinchas de River, Gallardo lo puso de titular y defraudó frente a Libertad: “Es lo más limitado que hay”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Los mejores memes de Libertad vs. River por la Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes de Libertad vs. River por la Libertadores

Los recuerdos de Sixto Peralta: un Racing casi en quiebra, un Inter lleno de estrellas y su actualidad en el campo
Entrevista

Los recuerdos de Sixto Peralta: un Racing casi en quiebra, un Inter lleno de estrellas y su actualidad en el campo

La decisión de Tevez con Portillo y Galarza para el debut de Talleres
Fútbol Argentino

La decisión de Tevez con Portillo y Galarza para el debut de Talleres

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo