Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Emotivo mensaje de la esposa de Franco Armani tras ser héroe en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

El Millonario avanzó a los cuartos del torneo más importante de Sudamérica y el Pulpo fue determinante en la tanda de penales.

Por Lautaro Toschi

Franco Armani y Daniela Rendón
© Getty - @dafarendonFranco Armani y Daniela Rendón

River pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no ganó ni gustó ni goleó y eso que enfrentó a un débil equipo paraguayo que ni siquiera atraviesa su mejor momento. La ida ya había mostrado una cara preocupando del equipo de Marcelo Gallardo, con un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo con mejoras, pero sin brillo.

El 0 a 0 en Asunción dejó la serie abierta, pero la vuelta en el Estadio Monumental fue otra decepción -desde el juego- para los de Núñez, que disputaron unos correctos primeros 45 minutos, pero se quedaron en los segundos y la pasaron mal. Todo se definió por penales y allí Franco Armani se vistió de héroe.

El Pulpo, muchas veces criticado por no ser atajador de penales, se mostró confiado, eligió bien los palos y tapó el último, el que le dio la clasificación a River a los cuartos de final. En dicha instancia se medirá ante Palmeiras. La ida será en la semana del 17 de septiembre en el Estadio Monumental, mientras que la revancha se jugará siete días más tarde en San Pablo.

Por penales, River venció a Libertad y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Por penales, River venció a Libertad y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

La emotiva historia de Daniela Rendón

Daniel Rendón y Franco Armani se conocieron en Medellín cuando el Pulpo se desempeñaba en Atlético Nacional. Desde 2018, los Armani viven en Buenos Aires y es habitual verla a Daniela en el Estadio Monumental acompañando a su marido, lo hace en compañía de Valentino, el hijo del matrimonio. Con 1,7 millones de seguidores en Instagram, Rendón compartió una muy linda historia tras la clasificación del Millonario. En la misma se lo ve al Pulpo celebrando la clasificación acompañada de un mensaje: “Vamos Riverrrrr… sos único mi amor, gracias Dios”.

River cortó una racha de seis años

La última vez que River había ganado una tanda de penales había sido en 2019, cuando por los octavos de final de la Copa Libertadores había dejado en el camino a Cruzeiro tras empatar 0 a 0 en los 180 minutos de la llave. Aquella noche en el Mineirao, Franco Armani también fue el héroe del equipo de Gallardo. Luego de aquella gesta, el Millonario cayó de manera consecutiva en ocho series.

Publicidad
Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo reveló cuál fue su mayor error en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

ver también

Marcelo Gallardo reveló cuál fue su mayor error en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El descargo de Independiente en Conmebol: así busca que le den los puntos y eliminen a la U de Chile

jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
River hoy: qué tienen Driussi y Paulo Díaz, el emotivo mensaje de la esposa de Armani y el video de Maluma que descolocó a los hinchas
River Plate

River hoy: qué tienen Driussi y Paulo Díaz, el emotivo mensaje de la esposa de Armani y el video de Maluma que descolocó a los hinchas

No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River
River Plate

No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River

El llanto y el desahogo de Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: "Se pudo dar"
River Plate

El llanto y el desahogo de Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: "Se pudo dar"

El descargo de Independiente en Conmebol: así busca que le den los puntos y eliminen a la U de Chile
Copa Sudamericana

El descargo de Independiente en Conmebol: así busca que le den los puntos y eliminen a la U de Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo