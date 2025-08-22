River pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no ganó ni gustó ni goleó y eso que enfrentó a un débil equipo paraguayo que ni siquiera atraviesa su mejor momento. La ida ya había mostrado una cara preocupando del equipo de Marcelo Gallardo, con un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo con mejoras, pero sin brillo.

El 0 a 0 en Asunción dejó la serie abierta, pero la vuelta en el Estadio Monumental fue otra decepción -desde el juego- para los de Núñez, que disputaron unos correctos primeros 45 minutos, pero se quedaron en los segundos y la pasaron mal. Todo se definió por penales y allí Franco Armani se vistió de héroe.

El Pulpo, muchas veces criticado por no ser atajador de penales, se mostró confiado, eligió bien los palos y tapó el último, el que le dio la clasificación a River a los cuartos de final. En dicha instancia se medirá ante Palmeiras. La ida será en la semana del 17 de septiembre en el Estadio Monumental, mientras que la revancha se jugará siete días más tarde en San Pablo.

La emotiva historia de Daniela Rendón

Daniel Rendón y Franco Armani se conocieron en Medellín cuando el Pulpo se desempeñaba en Atlético Nacional. Desde 2018, los Armani viven en Buenos Aires y es habitual verla a Daniela en el Estadio Monumental acompañando a su marido, lo hace en compañía de Valentino, el hijo del matrimonio. Con 1,7 millones de seguidores en Instagram, Rendón compartió una muy linda historia tras la clasificación del Millonario. En la misma se lo ve al Pulpo celebrando la clasificación acompañada de un mensaje: “Vamos Riverrrrr… sos único mi amor, gracias Dios”.

River cortó una racha de seis años

La última vez que River había ganado una tanda de penales había sido en 2019, cuando por los octavos de final de la Copa Libertadores había dejado en el camino a Cruzeiro tras empatar 0 a 0 en los 180 minutos de la llave. Aquella noche en el Mineirao, Franco Armani también fue el héroe del equipo de Gallardo. Luego de aquella gesta, el Millonario cayó de manera consecutiva en ocho series.

