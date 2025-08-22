Es tendencia:
No se vio: la reacción de Gallardo en el penal atajado por Armani que le dió la clasificación a River

El Muñeco se mostró eufórico tras la victoria del Millonario ante Libertad.

Por Joaquín Alis

Franco Armani salvó a River de un golpe durísimo poniéndole fin a una larga racha sin triunfos en los penales. El penal tapado por el Pulpo le dio la clasificación al equipo de Marcelo Gallardo, que no jugó bien en gran parte de la serie ante Libertad y pudo haberse despedido muy temprano de la Copa Libertadores.

La noche estuvo lejos de ser tranquila para la gente del Millonario y mucho menos para el Muñeco. Eso se vio reflejado en su reacción luego de la última ejecución de Marcelo Fernández, donde el campeón del mundo se hizo gigante y contuvo el remate lanzándose hacia su derecha.

Tras la anotación de Lucas Martínez Quarta, los paraguayos se quedaron sin margen de error, teniendo en cuenta que tanto Jorge Recalde como Hernesto Caballero habían fallado sus disparos. Cuando Armani atajó el último tiro cruzado, el DT de River explotó de alegría.

“¡Vamos!”, soltó eufórico en reiteradas oportunidades el director técnico del Millonario, que se abrazó primero con Matías Biscay, luego con el resto de su cuerpo técnico y último con Enzo Pérez. Un desahogo enorme para el estratega, que pudo haber caído en octavos por tercera vez en su carrera.

Qué dijo Gallardo tras la clasificación de River

En conferencia de prensa, Gallardo analizó el partido: “Los primeros 30 minutos hicimos lo que teníamos pensado hacer contra un rival que jugó un muy buen partido. Después del gol nuestro jugamos bien pero nos quedamos un poquito y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño“.

“En el segundo tiempo la expulsión de Galoppo nos complicó, no hubo una pausa ahí, nos equivocamos. El empuje de nuestra gente y el deseo de ganar en nuestra cancha nos hizo confundir, es muy difícil dominar con un hombre menos”, reconoció el DT.

Palpitando el duelo con Palmeiras, soltó: “Cada serie que pasa el rival es más difícil, vamos a enfrentar a un rival que es candidato a ganar la Copa y vamos a intentar llegar de la mejor manera posible, con la expectativa de que vamos a llegar mejor que hoy”.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

Tras eliminar a Libertad, River deberá enfrentarse nada más ni nada menos que con Palmeiras, que eliminó a Universitario. A diferencia de la serie de octavos partido de ida será en el Monumental (semana del 17/9) y la revancha en el Allianz Parque (semana del 24/9). Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

