Pese a que rotará, Marcelo Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación de River vs. Godoy Cruz

Está más que claro. El objetivo principal que tiene River es la Copa Libertadores. Por eso mismo, Marcelo Gallardo modificará el equipo con el que recibirán a Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura y afrontarán el partido pensando en un triunfo que les permita continuar liderando la Zona B.

A pesar de que no confirmó quiénes iban a jugar, en la conferencia de prensa posterior al empate contra Libertad, el pasado jueves, Gallardo dejó entrever algunas cuestiones que se planificaron de cara al compromiso de este domingo. Pero el misterio prevaleció casi en su totalidad.

Por estas horas, el entrenador riveplatense posee dos incógnitas a resolver antes de recibir al Tomba: por un lado aparecen Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández, mientras que Miguel Borja o Sebastián Driussi pelean por otro de los lugares. En el caso de que el colombiano se mantenga de arranque, serían tres los que repetirían la titularidad.

Franco Armani y Sebastián Boselli también irían desde el inicio. De hecho, el zaguero uruguayo es el único disponible para ambos torneos porque Lautaro Rivero no fue inscripto en la lista de buena fe, mientras que Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella se encuentran lesionados. En tanto, Federico Gattoni no es tenido en cuenta.

Los jugadores de River tras empatar con Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

La posible formación de River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja o Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

Publicidad

Publicidad

¿Qué canal pasa River vs. Godoy Cruz?

El partido River vs. Godoy Cruz se disputará el domingo 17 de agosto, iniciará a las 18:30 y tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Ariel Penel estará en el VAR. La transmisión, desde el Monumental, será a través de TNT Sports.

ver también La decisión de Conmebol con Paulo Díaz tras el empate de River con Libertad por la Copa Libertadores