Ruggeri, Vignolo y More Beltrán le recomendaron el mismo jugador a Gallardo si River avanza en la Copa Libertadores: “Tenés que gastar el billetito”

El empate sin goles ante Libertad en Paraguay no solo generó cierta preocupación en River por un rendimiento que, aunque mejoró en el complemento con los ingresos de Juan Fernando Quinetero y Nacho Fernández, continúa siendo irregular, sino además por la certeza de que la vara de dificultad en la Copa Libertadores será mucho más alta si se logra ganar la serie en condición de local el próximo jueves.

Sucede que El Millonario ya sabe que en caso de avanzar a cuartos de final, su rival inevitablemente será Palmeiras, que dejó liquidada su serie de octavos ya desde el partido de ida que le tocó afrontar en Lima visitando a Universitario de Deportes, en el que terminó imponiéndose por 4-0.

En un debate sobre las necesidades que debe cubrir River para ser un serio aspirante al título que tuvo lugar en el programa F90, de ESPN, una amplia mayoría de los presentes coincidieron con la recomendación de Sebastián Vignolo a Marcelo Gallardo de ir en busca de un caudillo para la defensa, especialmente después de la lesión de ligamentos que marginará a Pezzella de lo que queda de competencia y porque Lucas Martínez Quarta recién estará volviendo al ruedo tras sufrir un esguince de rodilla.

“Vamos a suponer que River pasa a Libertad y ahí puede incorporar, ¿no vas a buscar a Otamendi y le decís vení a ganar la Libertadores?”, consultó el conductor a sus compañeros. “Es obvio”, respondió Morena Beltrán. “Estudiantes llevó a Schiavi para salir campeón de América. No hay peor gestión que la que no se hace”, remarcó El Pollo.

Oscar Ruggeri, que ya había recomendado hace algunos meses al Millonario ir a la carga por el defensor de la Selección Argentina, con contrato en Benfica hasta junio del año próximo, también respaldó la iniciativa. “A Paredes cuando lo fueron a buscar (desde Boca), ¿no le dijeron que le iban a pagar lo mismo que ganaba allá? Entonces, si vas a buscar a Otamendi, tenés que gastar el billetito. La Copa Libertadores la plata la genera”, manifestó el exdefensor, campeón mundial en 1986.

Quorum en F90 para recomendar a Gallardo ir a la carga por Otamendi.

Otamendi reafirmó su vínculo con Benfica

En pleno desarrollo del Mundial de Clubes, Nicolás Otamendi acordó prolongar el vínculo a punto de expirar con Benfica por un año más, hasta junio de 2026, lo que apagó el interés que clubes alrededor del mundo tenían por su fichaje. El defensor es un confeso hincha de River y manifestó más de una vez el deseo de poder defender esa camiseta, algo para lo que hasta el momento no se han dado las condiciones.

¿Cuándo es la revancha entre River y Libertad?

La revancha de octavos de final de la Copa Libertadores que protagonizarán River y Libertad está programada para el próximo jueves 21 de agosto, desde las 21.30, en el Estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires.