Toti Pasman

Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados

A diferencia de ellos, Enzo Pérez cumplió un ciclo y a Pity Martínez ya no le da para seguir jugando en el Millonario.

Por Toti Pasman

Miguel Borja, uno de los que no seguirán en River.
El Muñeco pasó la escoba, ¿pero está bien la limpieza que hizo Marcelo Gallardo en River? Analicemos caso por caso.

Pity Martínez: bien limpiado, me parece que es el único caso al 100%. Lamentablemente, no le dio el físico, no le dio el cuero. Vivió lesionado y cuando jugó un poquito mostró algunas cositas de aquel futbolista que marcó diferencias, pero ya no está para seguir en River. Una jubilación de privilegio y encima antes de irse, dejó una historia dedicada a Huracán.

Enzo Pérez: el más polémico. Para mí, ciclo cumplido. No digo bien limpiado, pero sí ciclo cumplido. Con 40 años no podés pretender ser el 5 de River, aunque, de todos los héroes de Madrid que se van a fin de año, fue el que más rindió. Merecía que su despedida sea en el Monumental con un homenaje.

Milton Casco: por el nivel que demostró cada vez que le tocó jugar, está mal limpiado. Yo creo que debió seguir en el plantel porque estuvo a la altura o superior a Marcos Acuña en algunos partidos.

Nacho Fernández: para mí, mal limpiado. Lo mejor de este año y medio de Gallardo, fue la sociedad entre él y Franco Mastantuono. Cuando jugaron uno al lado del otro, el pibe explotó y terminó en el Real Madrid. Y, siempre que jugó, lo hizo bien, le dio fútbol a River. Le dio cerebro, le dio toque, le dio ideas y no sé por qué se va. Creo que estaba para seguir.

Miguel Borja: para mí, mal limpiado. Cuando Gallardo llegó, el colombiano era el mejor 9 de la Argentina. Yo siempre quiero un Borja en mi equipo. Goleador, presencia en el área, peleador, carácter, pero no había química con el Muñeco. No la hubo en 2022 y tampoco ahora. Creo que, donde vaya a jugar, va a hacer un montón de goles.

Siguen algunos héroes de Madrid: Franco Armani, Juan Fernando Quintero, sigue Gonzalo Montiel, sigue Lucas Martínez Quarta y sigue Napoleón. ¿Podrán cambiar la historia el año que viene?

