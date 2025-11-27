Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados

El Muñeco pasó la escoba, ¿pero está bien la limpieza que hizo Marcelo Gallardo en River? Analicemos caso por caso.

Pity Martínez: bien limpiado, me parece que es el único caso al 100%. Lamentablemente, no le dio el físico, no le dio el cuero. Vivió lesionado y cuando jugó un poquito mostró algunas cositas de aquel futbolista que marcó diferencias, pero ya no está para seguir en River. Una jubilación de privilegio y encima antes de irse, dejó una historia dedicada a Huracán.

Enzo Pérez: el más polémico. Para mí, ciclo cumplido. No digo bien limpiado, pero sí ciclo cumplido. Con 40 años no podés pretender ser el 5 de River, aunque, de todos los héroes de Madrid que se van a fin de año, fue el que más rindió. Merecía que su despedida sea en el Monumental con un homenaje.

Milton Casco: por el nivel que demostró cada vez que le tocó jugar, está mal limpiado. Yo creo que debió seguir en el plantel porque estuvo a la altura o superior a Marcos Acuña en algunos partidos.

Nacho Fernández: para mí, mal limpiado. Lo mejor de este año y medio de Gallardo, fue la sociedad entre él y Franco Mastantuono. Cuando jugaron uno al lado del otro, el pibe explotó y terminó en el Real Madrid. Y, siempre que jugó, lo hizo bien, le dio fútbol a River. Le dio cerebro, le dio toque, le dio ideas y no sé por qué se va. Creo que estaba para seguir.

Miguel Borja: para mí, mal limpiado. Cuando Gallardo llegó, el colombiano era el mejor 9 de la Argentina. Yo siempre quiero un Borja en mi equipo. Goleador, presencia en el área, peleador, carácter, pero no había química con el Muñeco. No la hubo en 2022 y tampoco ahora. Creo que, donde vaya a jugar, va a hacer un montón de goles.

Siguen algunos héroes de Madrid: Franco Armani, Juan Fernando Quintero, sigue Gonzalo Montiel, sigue Lucas Martínez Quarta y sigue Napoleón. ¿Podrán cambiar la historia el año que viene?