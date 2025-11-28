River tuvo un muy mal 2025. No se cumplieron los objetivos, ni siquiera se aseguró su plaza en la Copa Libertadores 2026, para eso depende que Boca o Argentinos Juniors ganen el Clausura y de esa manera ingresaría desde la Fase 2 al torneo más importante del continente. Hubo fallas de Marcelo Gallardo, pero también de los jugadores, que muchos de ellos no estuvieron a la altura.

Franco Armani (5): el Pulpo tuvo un año dentro de todo correcto. Es cierto que cometió algunos errores, pero también hubo muchos partidos en los que fue figura. Entre los aspectos positivo se destaca su mejoría en los penales, siendo importante en tantas ante Libertad y Unión.

Jeremías Ledesma (4): no tuvo muchas oportunidades, pero cuando le tocó atajar no tuvo tampoco grandes problemas, aunque no mostró una seguridad imponente, lo cual es lógico en un puesto donde el suplente no suma mucho rodaje.

Lucas Martínez Quarta (3): muy mal año para el marcador central que regresó de Europa para jugar en el club de sus amores. No estuvo a la altura, abusó incansablemente del pelotazo, desordenó a la defensa en muchas oportunidades con esas escalas ofensivas peligrosas que casi nunca tuvieron rédito. Se hizo expulsar ante Inter en el Mundial de Clubes en uno de los partidos más importantes del año.

Lautaro Rivero (5): el marcador central regresó a mitad de año desde Central Córdoba y fue agua en el desierto para una defensa que venía mal. Si bien comenzó muy bien y luego bajó su rendimiento, en líneas generales fue correcta su participación en el equipo.

Paulo Díaz (3): irreconocible año para el chileno. Inició como suplente, luego de ganó el puesto, pero la realidad es que cometió demasiado errores, no estuvo a la altura de las exigencias y quedó marcado por su pobre actuación en el Superclásico. Su destino está lejos de River en 2026.

Paulo Díaz y un año para el olvido en River. (Foto: Getty).

Sebastián Boselli (3): el uruguayo fue repescado a mitad de año desde Estudiantes de La Plata y no cumplió con la expectativas. Sumó un puñado de minutos en partidos importantes, especialmente en el inicio del segundo semestre, pero no logró convencer al entrenador que lo dejó fuera de los convocados en varias oportunidades.

Germán Pezzella (3): el Cabezón tampoco aportó soluciones en una defensa que estuvo muy mal en líneas generales en 2025. No se lo vio firme ni sólido, inclusive cometió algunos errores impropios de un futbolista de semejante trayectoria. Lamentablemente sufrió una dura lesión en el mes de agosto.

Gonzalo Montiel (4): Cachete fue otro de los ex jugadores que regresó al club de la mano de Gallardo y no estuvo a la altura. Es cierto que tuvo algunos buenos partidos, que convirtió algunos goles importantes, pero de un jugador de su magnitud se espera mucho más. Fue un año irregular.

Fabricio Bustos (2): muy flojo lo de Fabricio Bustos en 2025. Siempre corrió de atrás con Montiel, pero cuando tuvo oportunidades no las supo aprovechar. Lejos quedó aquel lateral con características ofensivas que brilló en Independiente. Su año quedó marcado por errores groseros en la marca que costaron puntos importantes.

Marcos Acuña (6): con muy poco le alcanzó al Huevo para ser el mejor jugador de River de 2025. Actitud, coherencia, perseverancia, enojo ante el error y sobre todo, ganas de ganar. Además, en lo que respecta a lo futbolístico, cumplió un buen papel por banda izquierda, con partidos mejores que otros, pero siempre con un nivel parejo.

Marcos Acuña, el mejor de River en 2025. (Foto: Getty).

Milton Casco (4): con Acuña como titular indiscutido, Marcelo Gallardo no utilizó mucho a Milton Casco, pero cuando le tocó jugar estuvo a tono con el resto del equipo habitualmente. No tuvo grandes errores, pero tampoco grandes aciertos. El entrenador ya le comunicó que no será tenido en cuenta en 2026.

Juan Carlos Portillo (3): River peleó semanas y semanas con Talleres para lograr la llegada de Juan Carlos Portillo. Si bien no hay que ser determinantes luego de un primer semestre que suele ser de adaptación, lo que mostró Portilllo con la camiseta del Millonario hasta ahora no fue nada bueno. Endeble, lento por momentos, desordenado tácticamente por otros. El hincha espera mucho más de él.

Enzo Pérez (4): volvió a comienzos de año con la intención de pelear por un puesto, pero sabiendo que iba a sumar menos minutos en el ciclo anterior. Por diversos motivos, Enzo jugó más de lo esperado y tuvo rendimiento irregulares. Lo que nunca se podrá reprochar es su actitud y temperamento. Fue de los pocos que jugó con la intensidad que la camiseta de River demanda.

Matías Kranevitter (2): muy lejos de su mejor versión, el Colo no aportó soluciones prácticamente nunca. La falta de ritmo le jugó en contra y fue uno de los referentes que dejó el plantel a mitad de año.

Rodrigo Aliendro (3): el mediocampista no pudo reencontrarse con su nivel y la realidad es que jamás le ofreció soluciones a Marcelo Gallardo y eso que tuvo oportunidades en el primer semestre. Luego se marchó a Vélez.

Kevin Castaño (3): más allá de la fortuna que River pagó por él, en lo que respecta a lo futbolístico, el colombiano se diluyó. Inició de manera correcta en sus primeros partidos, pero cuando empezaron las instancias definitorias, Castaño mostró su peor cara y se convirtió en un futbolista intrascendente.

Nacho Fernández (3): fue un año difícil para Nacho. No logró plasmar en cancha todo su talento, pero nadie le podrá recriminar jamás que no jugó con temperamento, especialmente en los partidos chivos. No estuvo fino en líneas generales y el equipo sufrió de sus imprecisiones en más de una oportunidad. Gallardo le comunicó que no seguirá en 2026 y su destino parece estar en Gimnasia.

Giuliano Galoppo (5): llegó por pedido de Gallardo y comenzó con el pie derecho. Marcó goles, fue picante, tuvo sus buenos partidos, pero no logró sostenerlo en el tiempo. Entre la irregularidad y un penal fallado importante ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina quedó marcado el tramo final de 2025 para Galoppo.

Matías Galarza Fonda (2): lapidario semestre para el volante paraguayo que llegó a mitad de año desde Talleres. Gallardo confió en él en muchos partidos y jamás ofreció una solución. Errores de concepto, tácticos y fallas groseras que fueron determinantes para perder partidos importantes.

Matías Galarza Fonda fue el jugador más flojo de 2025 de River. (Foto: Getty).

Santiago Lencina (4): correcto primer año en Primera División del mediocampista. Tuvo sus oportunidades en el comienzo del segundo semestre y las aprovechó, pero luego se fue cayendo y terminó jugando bastante menos de lo esperado.

Juanfer Quintero (5): sin brillar, el colombiano fue importante para River, especialmente a la hora de la creación, un aspecto que careció por completo en el equipo de Gallardo. Con aciertos y errores, Juanfer siempre intentó, siempre quiso jugar y hacer jugar a sus compañeros.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Manuel Lanzini (3): muy pobre lo de Manuel Lanzini en el primer semestre. Jugó poco, estuvo errático, no aportó soluciones y eso hizo que luego del Mundial de Clubes se vaya de Núñez.

Franco Mastantuono (6): fue el alma de River en el primer semestre y probablemente el mejor jugador del equipo, aunque su partida al Real Madrid hizo que solamente esté seis meses en Núñez y no todo el año como Marcos Acuña, quien fue elegido como la figura. Mastan fue fútbol en un contexto adverso, siempre representando la historia del club.

Gonzalo Martínez (3): el Pity o pudo completar un buen año en líneas generales. Lesiones, pocos minutos y muchas ganas de demostrar todo en el poco tiempo que estaba en cancha y eso le jugó en contra.

Maximiliano Meza (3): no fue un buen año para Maxi Meza. En el primer semestre alternó algunas buenas actuaciones con otras decepcionantes y en el segundo casi ni pudo jugar por una lesión.

Facundo Colidio (4): muchos pensaban que podría ser el año del despegue de Colidio en River, pero quedó en la nada. Gallardo lo utilizó mucho por banda izquierda, quitándole la posibilidad de tener la libertad de jugar por todo el frente de ataque y el ex Tigre lo sufrió. Así y todo, más allá de la posición, el atacante no estuvo bien en líneas generales.

Sebastián Driussi (5): volver al fútbol argentino le costó y en los primeros partidos no se destacó en absoluto, pero antes del cierre del primer semestre tuvo grandes partidos, entre ellos el Superclásico en el Monumental. En la segunda mitad del año tuvo algunas lesiones y perdió un poco de terreno.

Maximiliano Salas (4): se esperaba mucho de él, especialmente por todo el revuelo que se hizo para comprarlo. El correntino arrancó muy bien, pero se diluyó y lo que mostró en el último trimestre fue alarmante.

Maximiliano Salas, de mayor a menor. (Foto: Getty).

Miguel Ángel Borja (2): fue lapidario el 2025 de Miguel Ángel Borja. No estuvo a la altura desde lo futbolístico, tampoco desde lo actitudinal. El querer patear un penal caliente contra Gimnasia luego de haber fallado ante Independiente Rivadavia marca claramente cómo fue este año del Colibrí. Muchas veces parecía que buscaba la gloria personal más que la grupal y no obtuvo ni una ni la otra.

Ian Subiabre (4): no tuvo demasiadas oportunidades, pero cuando le tocó jugar lo hizo de manera correcta casi siempre. Cometió errores, no siempre decidió bien, pero es joven y tiene mucho por aprender.

Marcelo Gallardo (3): fue el peor año del Muñeco desde que inició su carrera como entrenador. Falló en algunos planteos, en lecturas de juego en partidos importantes y también a la hora de elegir los refuerzos.

Los futbolistas que sumaron minutos, pero no recibieron puntaje

Hubo varios jugadores que jugaron un puñado de minutos en algunas de las competencias, pero no hubiese sido justos puntuarlos ya que no se puede ver reflejado en tan poco tiempo cómo fue su rendimiento. Se trata de Federico Gattoni, Leandro González Pirez, Ulises Giménez, Agustín Obregón, Agustín De La Cuesta, Giorgio Costantini, Juan Cruz Meza, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Gonzalo Tapia, Bautista Dadín, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto, este último por haber sufrido una dura lesión en enero.