Estudiantes vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

En el Estadio Jorge Luis Hirschi, luego de quedarse con la victoria en la mínima en la ida, Estudiantes de La Plata recibe a Cerro Porteño de Paraguay en búsqueda de obtener un resultado positivo que le permita clasificar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Este encuentro iniciará a las 19.00 horas de Argentina y podrá verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+. El árbitro, será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará Carlos Aníbal Orbe Ruiz.

Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores: minuto a minuto

La formaciones del partido

Estudiantes : Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Alexis Castro; Mikel Amondarain, Guido Carrillo y Tiago Palacios.

: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Alexis Castro; Mikel Amondarain, Guido Carrillo y Tiago Palacios. Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta, Federico Carrizo; Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.