Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Estudiantes vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

En 1 y 57, el Pincharrata va por la clasificación a los cuartos de final del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Estudiantes y Cerro Porteño se enfrentan en La Plata.
© GettyEstudiantes y Cerro Porteño se enfrentan en La Plata.

En el Estadio Jorge Luis Hirschi, luego de quedarse con la victoria en la mínima en la ida, Estudiantes de La Plata recibe a Cerro Porteño de Paraguay en búsqueda de obtener un resultado positivo que le permita clasificar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Este encuentro iniciará a las 19.00 horas de Argentina y podrá verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+. El árbitro, será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará Carlos Aníbal Orbe Ruiz.

Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores: minuto a minuto

La formaciones del partido

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Alexis Castro; Mikel Amondarain, Guido Carrillo y Tiago Palacios.
  • Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta, Federico Carrizo; Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.
Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

ver también

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La furia de los hinchas de Cerro con Diego Martínez tras la derrota ante Estudiantes: "Es un burro"
Copa Libertadores

La furia de los hinchas de Cerro con Diego Martínez tras la derrota ante Estudiantes: "Es un burro"

Estudiantes le ganó sobre la hora a Cerro Porteño y sueña con los cuartos de final
Copa Libertadores

Estudiantes le ganó sobre la hora a Cerro Porteño y sueña con los cuartos de final

Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: “Nosotros estamos bien”
Fútbol Argentino

Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: “Nosotros estamos bien”

Russo sacaría a Palacios para que ingrese Velasco
Boca Juniors

Russo sacaría a Palacios para que ingrese Velasco

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo