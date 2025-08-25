Tras la eliminación en Copa Libertadores, los hinchas de Cerro Porteño abuchearon a Diego Martínez y pidieron por su salida: “Burro”

Luego de perder la serie de octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores contra Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño volvió a jugar en la Liga de Paraguay y su desempeño no fue el mejor, debido a que perdió como local ante Sportivo Trinidense por 3 a 1.

Tras la culminación del encuentro, los hinchas presentes en La Nueva Olla, abuchearon e insultaron a su entrenador Diego Martínez, debido a que no quedaron conformes con la participación internacional, más allá de que el equipo se encuentra puntero en el Torneo Clausura.

Tal es así, que cuando Martínez se retiró del campo de juego rumbo al vestuario, tuvo que ser escoltados por miembros de la seguridad del evento, ya que en el camino le arrojaron proyectiles desde las tribunas del estadio mientras era insultado y abucheado.

Cabe destacar que los jugadores también fueron resistidos por los hinchas, ya que a falta de 20 minutos para el final del duelo, con el resultado 2 a 1 a favor de Sportivo Trinidense, ‘Pachi’ Carrizo vio la roja directa por una dura falta, generando así el fastidio del público.

Además, en las redes sociales este pedido se viralizó aún más, debido a que los simpatizantes del Ciclón pidieron por la destitución del ex DT de Boca, alegando que sus planteos en partidos determinantes no fueron acertados y esto generó que el equipo no se quede con las victorias.

“El hincha de Cerro Porteño pide la cabeza de Diego Martínez”, “Diego Martínez es un burro y cagón”, “Cerro debe rescindir inmediatamente con Diego Martínez”, “Tienen que sacarlo a patadas a Diego Martínez”, “Hay que echarlo a Diego Martínez antes de perder el campeonato”, fueron algunos de los comentarios.

Diego Martínez habló sobre la agresión de los hinchas

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue consultado respecto a lo que vivió en el campo de juego: “No me genera satisfacción, pero entiendo a la gente que quiere ganar, como nosotros. No justifico ningún tipo de agresión o violencia nunca, hacía ningún integrante de un equipo que este compitiendo. Pero es como se expresa la gente, no estoy para nada de acuerdo con ningún tipo de agresión, de ninguna índole”.

