Enzo Francescoli, del nivel “5 puntos” al mensaje esperanzador para los hinchas de River: “Genera algo irreversible y crece”

En la previa de la importante seguidilla de partidos que tendrá el equipo en septiembre, con la llave ante Palmeiras por Copa Libertadores como el foco principal, Enzo Francescoli, el secretario técnico de River, habló en una entrevista con ESPN F12.

Uno de los temas que tocó fue el presente del equipo y al respecto fue consultado por los dichos de Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa afirmó que el nivel de su equipo está cinco puntos, por lo que tiene un gran margen de mejora.

“Sí, coincido. Creo que tiene un plantel para poder mejorar. La experiencia de los años de Marcelo ha sido un poco así. Me acuerdo que una vez hizo una broma con que jugaban mal apropósito”, comenzó al afirmar que piensa de la misma manera que el DT.

Además, dejó una frase que esperanzó a los hinchas con ver una mejora en el campo de juego: “Pasa muchas veces que un equipo le cuesta por muchas razones futbolísticas, internas, de adaptación y de repente hace un click que contagia y genera algo que es irreversible y crece”.

Para cerrar, aseguró que el Millonario tiene el mejor plantel del fútbol argentino: “Creo que River tiene el mejor plantel del país. Hay margen de mejora individual y colectivo. Hablamos de adaptación y se va a dar un crecimiento colectivo, creo que va a pasar. Ojalá sea en el momento con Palmeiras porque si no te quedas en el camino”.

Francescoli palpitó la llave con Palmeiras

Por otro lado, el uruguayo se refirió a la llave del Millonario contra Palmeiras por Copa Libertadores, en la que iniciará como local en el Estadio Más Monumental y cerrará visitando San Pablo en el Allianz Parque.

“Sería una frustración muy grande, pero no es un fracaso quedar afuera con Palmeiras. Sería duro, pero hay que bancarse la crítica y empezar de vuelta para intentar ser campeón la próxima“, comentó al respecto.

