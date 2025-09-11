Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Enzo Francescoli, del nivel “5 puntos” al mensaje esperanzador para los hinchas de River: “Genera algo irreversible y crece”

El mánager del Millonario habló en una entrevista y se refirió al nivel futbolístico del equipo.

Por Marco D'arcangelo

Enzo Francescoli, mánager de River.
© @SC_ESPNEnzo Francescoli, mánager de River.

En la previa de la importante seguidilla de partidos que tendrá el equipo en septiembre, con la llave ante Palmeiras por Copa Libertadores como el foco principal, Enzo Francescoli, el secretario técnico de River, habló en una entrevista con ESPN F12.

Uno de los temas que tocó fue el presente del equipo y al respecto fue consultado por los dichos de Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa afirmó que el nivel de su equipo está cinco puntos, por lo que tiene un gran margen de mejora.

“Sí, coincido. Creo que tiene un plantel para poder mejorar. La experiencia de los años de Marcelo ha sido un poco así. Me acuerdo que una vez hizo una broma con que jugaban mal apropósito”, comenzó al afirmar que piensa de la misma manera que el DT.

Además, dejó una frase que esperanzó a los hinchas con ver una mejora en el campo de juego: “Pasa muchas veces que un equipo le cuesta por muchas razones futbolísticas, internas, de adaptación y de repente hace un click que contagia y genera algo que es irreversible y crece”.

Para cerrar, aseguró que el Millonario tiene el mejor plantel del fútbol argentino: “Creo que River tiene el mejor plantel del país. Hay margen de mejora individual y colectivo. Hablamos de adaptación y se va a dar un crecimiento colectivo, creo que va a pasar. Ojalá sea en el momento con Palmeiras porque si no te quedas en el camino”.

Francescoli palpitó la llave con Palmeiras

Por otro lado, el uruguayo se refirió a la llave del Millonario contra Palmeiras por Copa Libertadores, en la que iniciará como local en el Estadio Más Monumental y cerrará visitando San Pablo en el Allianz Parque.

Publicidad

“Sería una frustración muy grande, pero no es un fracaso quedar afuera con Palmeiras. Sería duro, pero hay que bancarse la crítica y empezar de vuelta para intentar ser campeón la próxima“, comentó al respecto.

El aviso de Nicolás Otamendi a River tras la fecha FIFA con la Selección Argentina: “Después del Mundial veré”

ver también

El aviso de Nicolás Otamendi a River tras la fecha FIFA con la Selección Argentina: “Después del Mundial veré”

Los que vuelven de la fecha FIFA, los lesionados y las dudas de Gallardo: así está River a 7 días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

ver también

Los que vuelven de la fecha FIFA, los lesionados y las dudas de Gallardo: así está River a 7 días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing
Fútbol Argentino

Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing

Escándalo en el mundo del tenis por acusación de coqueteo en las redes y dura respuesta: “Si quiero una cita, la pido”
Tenis

Escándalo en el mundo del tenis por acusación de coqueteo en las redes y dura respuesta: “Si quiero una cita, la pido”

“Muy valioso”: Verstappen llenó de elogios a Checo Pérez tras su fichaje por Cadillac para la F1 2026
FÓRMULA 1

“Muy valioso”: Verstappen llenó de elogios a Checo Pérez tras su fichaje por Cadillac para la F1 2026

Gallardo mete mano, la probable formación de River para enfrentar a Estudiantes
River Plate

Gallardo mete mano, la probable formación de River para enfrentar a Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo