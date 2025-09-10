La relación de Nicolás Otamendi con River viene desde hace 37 años. Desde el momento en el que nació, su familia lo hizo hincha fanático del club del barrio porteño de Núñez, pero nunca tuvo la posibilidad de jugar allí. Aunque en más de una vez, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina le hizo un guiño a la institución.

Surgido de Vélez Sarsfield, pero con muchísimo recorrido en Europa, el defensor oriundo de El Talar que fue dirigido por Pep Guardiola en Manchester City y que cosechó 22 títulos a lo largo de toda su carrera, actualmente se encuentra en Benfica, con quien renovó a mitad de año.

En más de una ocasión, se insinuó la posibilidad de que retornara al país para lucir la camiseta del Millonario, o la del Fortín. Sin embargo, fue el propio futbolista quien aclaró en diálogo con Telefe que en todo este tiempo nunca tuvo chances de dialogar con el entrenador riverplatense: “Nunca hablé con Gallardo, no tuve la oportunidad de hablar con él”, manifestó.

Con respecto a lo que ocurrirá con su futuro, fue claro, pero a la vez provocó una luz de esperanza entre los fanáticos que quieren verlo con la banda roja en el pecho: “Tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré”, anunció. Por el momento, no existen conversaciones entre los directivos del Millo con la representación de Otamendi, por lo que no se puede asegurar qué es lo que sucederá luego de junio.

Nicolás Otamendi se consolidó como el quinto jugador con más presencias en la Selección Argentina

Nicolás Otamendi, este martes 9 de septiembre contra Ecuador en Guayaquil, llegó a su partido número 128 con la Selección Argentina mayor. De este modo, se mantiene en el quinto lugar de la clasificación de los jugadores con más presencias en la historia, ubicándose por debajo de Javier Zanetti (143), Ángel Di María (145), Javier Mascherano (147) y Lionel Messi (194).

No es la primera vez que Otamendi habla de la chance de jugar en River

Nicolás Otamendi, cuando disputaba los Juegos Olímpicos en París, se refirió a la chance de ponerse la camiseta del Millonario. En ese entonces, declaró: “Toda mi familia es hincha de River, son fanáticos y en lo personal me encantaría poder jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla por la calle. Hasta el día de hoy me dicen que vaya a River”.

“Pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy en Europa. Pienso en mis hijos, en la seguridad de ellos y por cómo está Argentina es muy complicado volver. También tengo un año más de contrato con Benfica. Estoy bien en el club”, argumentó en ese momento.