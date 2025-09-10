Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El aviso de Nicolás Otamendi a River tras la fecha FIFA con la Selección Argentina: “Después del Mundial veré”

Tiene contrato hasta mediados de 2026, y en más de una ocasión estuvo vinculado a River, club del que es hincha confeso.

Por Julián Mazzara

Nicolás Otamendi, futbolista de la Selección Argentina.
© Getty ImagesNicolás Otamendi, futbolista de la Selección Argentina.

La relación de Nicolás Otamendi con River viene desde hace 37 años. Desde el momento en el que nació, su familia lo hizo hincha fanático del club del barrio porteño de Núñez, pero nunca tuvo la posibilidad de jugar allí. Aunque en más de una vez, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina le hizo un guiño a la institución.

Surgido de Vélez Sarsfield, pero con muchísimo recorrido en Europa, el defensor oriundo de El Talar que fue dirigido por Pep Guardiola en Manchester City y que cosechó 22 títulos a lo largo de toda su carrera, actualmente se encuentra en Benfica, con quien renovó a mitad de año.

En más de una ocasión, se insinuó la posibilidad de que retornara al país para lucir la camiseta del Millonario, o la del Fortín. Sin embargo, fue el propio futbolista quien aclaró en diálogo con Telefe que en todo este tiempo nunca tuvo chances de dialogar con el entrenador riverplatense: “Nunca hablé con Gallardo, no tuve la oportunidad de hablar con él”, manifestó.

Con respecto a lo que ocurrirá con su futuro, fue claro, pero a la vez provocó una luz de esperanza entre los fanáticos que quieren verlo con la banda roja en el pecho: “Tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré”, anunció. Por el momento, no existen conversaciones entre los directivos del Millo con la representación de Otamendi, por lo que no se puede asegurar qué es lo que sucederá luego de junio.

Nicolás Otamendi se consolidó como el quinto jugador con más presencias en la Selección Argentina

Nicolás Otamendi, este martes 9 de septiembre contra Ecuador en Guayaquil, llegó a su partido número 128 con la Selección Argentina mayor. De este modo, se mantiene en el quinto lugar de la clasificación de los jugadores con más presencias en la historia, ubicándose por debajo de Javier Zanetti (143), Ángel Di María (145), Javier Mascherano (147) y Lionel Messi (194).

Publicidad
Los que vuelven de la fecha FIFA, los lesionados y las dudas de Gallardo: así está River a días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

ver también

Los que vuelven de la fecha FIFA, los lesionados y las dudas de Gallardo: así está River a días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

La particular estrategia de River para sumar un jugador más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes de enfrentar a Palmeiras

ver también

La particular estrategia de River para sumar un jugador más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes de enfrentar a Palmeiras

No es la primera vez que Otamendi habla de la chance de jugar en River

Nicolás Otamendi, cuando disputaba los Juegos Olímpicos en París, se refirió a la chance de ponerse la camiseta del Millonario. En ese entonces, declaró: “Toda mi familia es hincha de River, son fanáticos y en lo personal me encantaría poder jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla por la calle. Hasta el día de hoy me dicen que vaya a River”.

“Pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy en Europa. Pienso en mis hijos, en la seguridad de ellos y por cómo está Argentina es muy complicado volver. También tengo un año más de contrato con Benfica. Estoy bien en el club”, argumentó en ese momento.

Sin Mundial: la durísima medida que tomaría River con Ian Subiabre si no renueva su contrato

ver también

Sin Mundial: la durísima medida que tomaría River con Ian Subiabre si no renueva su contrato

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Scaloni desperdició la última fecha FIFA de la Selección Argentina por los puntos antes del Mundial 2026
Opinión

Scaloni desperdició la última fecha FIFA de la Selección Argentina por los puntos antes del Mundial 2026

Es figura en Italia, Scaloni no lo citó a la Selección Argentina en la última Fecha FIFA y podría marcharse al fútbol árabe
Fútbol europeo

Es figura en Italia, Scaloni no lo citó a la Selección Argentina en la última Fecha FIFA y podría marcharse al fútbol árabe

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"
Opinión

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

Tras la fecha FIFA con la Selección Argentina, Dibu Martínez tendrá que resolver un complejo problema en Aston Villa
Fútbol europeo

Tras la fecha FIFA con la Selección Argentina, Dibu Martínez tendrá que resolver un complejo problema en Aston Villa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo