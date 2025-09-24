Se definió el futuro de Ian Subiabre en River

En River quieren evitar casos como los de Echeverri o Mastantuono, que se forman en el club, ilusionan a los hinchas, pero a la primera oferta importante optan por irse. El Diablito se marchó a Manchester City a cambio de unos 25 millones de euros, mientras que Franco Mastantuono lo hizo por 45. Si bien son ingresos importantes para el club, en lo que respecta a lo deportivo, es duro perder a ese tipo de figuras tan jóvenes, como es el caso de Ian Subiabre.

Con la intención de no sufrir más pérdidas de ese estilo, en Núñez optaron por poner cláusulas de salida de 100 millones de euros, las cuales son más simbólicas que reales, pero sirven para blindar a los futbolistas. El Millonario quiso extender el contrato de Ian Subiabre y colocarle una cláusula así, pero desde su entorno no querían saber nada.

La representación de Ian Subiabre -encabezada por Claudio Paul Caniggia- pretendía que la extensión del contrato del futbolista, que termina en diciembre de 2026- sea con un aumento considerable de contrato, que sea acorde a los 100 millones de euros de la cláusula de salida, pero en Núñez entendían que lo que se pedía era desmedido.

Fueron meses de idas y vueltas en los que parecía que no iba a haber acuerdo, pero según pudo averiguar Bolavip, Ian Subiabre extenderá su contrato con el Millonario por dos años más, por lo que tendrá duración hasta fines de 2028. Finalmente, la novela que tuvo varios capítulos terminó de la mejor manera para ambas partes. Si bien la firma se haría efectiva en cuanto regrese del Mundial Sub 20, la realidad es que en Núñez hay alivio por haber podido blindar a una de las joyas de sus Inferiores.

Ian Subiabre. (Foto: Getty).

Los números de Subiabre en el año

Ian Subiabre juega en una posición donde hay mucha competencia. Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Miguel Ángel Borja están por delante suyo en la consideración de Marcelo Gallardo, así y todo logró hacerse un lugar y sumó minutos en lo que va del año. En total acumula 425 minutos distribuidos en 15 partidos en los que marcó un gol y brindó una asistencia.

Publicidad

Publicidad

ver también Con dos bajas en la ofensiva, los convocados de River para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

¿Qué dijo Placente sobre el caso de Subiabre?

Antes del acuerdo, Diego Placente -DT de la Selección Argentina Sub 20- afirmó: “Para nosotros es muy importante porque en su momento podía haber jugado para Chile cuando era más chico y él quiso pelearla. Siendo suplente y ni siquiera tenia chances de ser parte de ese equipo de la Sub-17 en el Sudamericano de ser parte. Él se la jugó y, desde que está acá, nosotros le queremos mucho, siempre rindió mucho. Es un orgullo que esté jugando para la Selección Argentina”.

ver también River presumió ser el único equipo argentino en haber formado a dos ganadores del Balón de Oro