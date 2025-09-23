Es tendencia:
River presumió ser el único equipo argentino en haber formado a dos ganadores del Balón de Oro

El Millonario no solamente se jactó de quienes conquistaron el premio, sino que también de todos los que fueron nominados.

Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori
El pasado lunes se realizó la entrega del Balón de Oro y el ganador fue Ousmane Dembélé. Lógicamente fue el tema más relevante en el mundo deportivo y River no se quiso quedar afuera. A través de su cuenta global, el Millonario sacó chapa para ser el único equipo argentino en formar a dos ganadores de este galardón: Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori. Cabe destacar que Lionel Messi también ganó el premio y que sus primeros años los hizo en Newell´s, pero la realidad es que su formación real la hizo en Barcelona.

Los canteranos de River que fueron nominados al Balón de Oro

Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori fueron nominados en cinco oportunidades cada uno. La Saeta Rubia lo ganó en dos oportunidades -1957 y 1959- mientras que Sívori lo hizo en 1961. Por otro lado, Hernán Crespo recibió cuatro nominaciones, Radamel Falcao García tres, Pablo Aimar y Javier Mascherano una cada uno. Quienes también tuvieron el privilegio de ser considerados entre los mejores del mundo en una ocasión son: Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Julián Alvarez, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín.

River sacó chapa por Di Stéfano y Sívori

A través de su cuenta global, River se jactó de haber sido el único club argentino en haber formado -con debut en Primera incluido- a dos ganadores del Balón de Oro: “En el día de la entrega del Balón de Oro, recordamos a todos los nominados criados en la cantera de River Plate”. El texto estuvo acompañado de una imagen de Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori, quienes lo ganaron entre fines de los 50 y comienzos de los 60.

La reacción de Lionel Messi tras el triunfo de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025

Los pasos de Di Stéfano y Sívori por River

Don Alfredo Di Stéfano hizo historia en el fútbol y probablemente sea principalmente recordado por sus años en Real Madrid, pero lo que hizo en River -donde jugó entre 1945 y 1949- fue verdaderamente impresionante: disputó 75 partidos, marcó 55 tantos y ganó tres títulos. Por su parte, Enrique Omar Sívori vistió la casaca del club de Núñez entre 1954 y 1957, en ese periodo jugó 63 partidos, convirtió 29 goles y obtuvo tres títulos. Luego brilló en Juventus y Napoli.

Gallardo despeja dudas y ya tendría definida la formación de River para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores

6 frases de Marcelo Gallardo tras la derrota de River: el partido “perfecto” ante Palmeiras, el debut de los juveniles y la incomodidad vs. Atlético Tucumán

