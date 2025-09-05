Francescoli se refirió a la virtud que hace de Mastantuono un jugador diferente, ya sea en River, Real Madrid o la Selección Argentina: “No tengo dudas”

Cuando Franco Mastantuono llegó a River, después de deslumbrar en una prueba que el club había realizado en Azul, Enzo Francescoli todavía tenía a flor de piel las emociones por la conquista de la Copa Libertadores 2018 ante Boca y en el mítico Santiago Bernabéu, título que no dudó en destacar como el más importante de su gestión como director deportivo en una entrevista concedida al diario As de España.

En ese “tan magno escenario”, como refirió el uruguayo, hoy le toca dar sus primeros pasos al propio Mastantuono como jugador del Real Madrid, con nada más que 18 años pero toda la confianza de Xabi Alonso, que lo hizo parte de los tres partidos que el equipo lleva disputados por LaLiga, en dos de ellos como titular. En cuestión de días, la joya recibió también la oportunidad de parte de Lionel Scaloni de disputar su primer partido como titular con la Selección Argentina, este jueves ante Venezuela y de regreso al Monumental.

Francescoli no duda de que el futbolista al que vio hacer todo su recorrido en El Millonario es merecedor de tales privilegios, ni de que será capaz de liderar a toda una generación en el futuro. Según él, hay una virtud que lo distingue por sobre el resto, sin importar la camiseta que defienda. “Es un joven con un enorme talento y una gran madurez. Más allá de su excelencia en el juego resulta muy llamativa su personalidad”, le dijo a As.

Mastantuono disputó los tres partidos de Real Madrid en LaLiga, dos de ellos como titular. (Foto de Getty).

Y explicó: “Acaba de cumplir 18 años, pero actúa en la cancha como alguien mucho mayor, con más experiencia. Su gran técnica le ayuda a desenvolverse con soltura, pero su inteligencia y su personalidad son virtudes esenciales que lo van a acompañar toda la vida. Es un jugador diferente al resto. No tengo dudas sobre ello“.

El director deportivo de River, que como jugador fue figura clave en la conquista de la Copa Libertadores de 1996, se refirió también a la confianza inmediata que la joya generó en Xabi Alonso y en un plantel repleto de estrellas como el que moldeó Florentino Pérez en Real Madrid. “Si confía en él siendo tan joven y apenas recién aterrizado es por algo. En el fútbol de élite nadie regala nada. Quizás no está resultando diferencial aún, pero acaba de llegar y necesita una adaptación. El tiempo demostrará de lo que es capaz”, remarcó.

Este jueves hizo su debut como titular en la Selección Argentina. (Foto de Getty).

La avanzada de PSG y su elección por Real Madrid

Francescoli se encargó de revelar también algunos detalles sobre las distintas consultas y propuestas que llegaron a River desde Europa por Mastantuono antes que terminara resolviéndose su salida al Real Madrid. Reconoció que PSG aceleró para hacerse de su fichaje, pero resaltó que este siempre tuvo claro cuál quería que fuese su destino.

“Generó mucha expectación desde su debut y hubo interés de varias entidades, pero cuando apareció el Madrid en escena, Franco descartó todo lo demás. Siempre tuvo clara su elección y yo creo que ha acertado plenamente. Ese es su lugar, es un jugador especial para un club especial, al que admiramos y con el que tenemos una relación magnífica en River”, dijo.

Y recordó: “Es cierto que hubo conversaciones con PSG y el propio chico ha reconocido que habló con Luis Enrique, pero el Real Madrid reaccionó rápido y ahí se acabaron las opciones de los franceses y del resto de interesados. Todos estábamos decididos a alcanzar un acuerdo por la vía blanca”.

Pronóstico de gloria

Consultado sobre lo que espera de Franco Mastantuono en Real Madrid, donde firmó contrato hasta junio de 2031, Francescoli respondió con un pronóstico muy favorable: “Creo que Franco va a dar mucho que hablar en Europa. Está preparado para ello y crecerá aún más. Mi sensación es que va a triunfar en el Real Madrid, con lo difícil que es alcanzar un reto así, y que se convertirá en un futbolista muy importante en Europa. Estoy convencido de que logrará muchos éxitos y desde acá le deseo lo mejor porque lo apreciamos de verdad”.