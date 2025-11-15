Franco Armani, afectado por la explosión en Ezeiza: su casa sufrió daños y tuvo que dormir en un hotel

Una impactante explosión en la zona Industrial de Carlos Spegazzini dejó al menos 25 heridos y varios damnificados en la zona de Ezeiza. Uno de los que pertenece a este último grupo es Franco Armani, quien vive en un barrio cercano junto a su familia y tuvo que pasar la noche en un hotel.

Según pudo saber Bolavip, el campeón del mundo había salido a cenar junto con su esposa, Daniela Rendón, y su hijo Valentino. Al ser notificados de lo sucedido, al arquero de River no le permitieron regresar a su domicilio por los químicos en el ambiente.

La casa del futbolista fue afectada, al igual que otras tantas de la zona. Aseguran que sufrió la rotura de sus ventanas y otros daños menores. Hasta el momento, se desconoce cuándo podrán regresar a su vivienda luego del incidente.

Este sábado, Armani dirá presente en el último entrenamiento de River antes de enfrentar a Vélez y luego quedará concentrado para la visita del Millonario al Estadio José Amalfitani. El domingo será una jornada muy importante en lo deportivo tanto para el Pulpo como para el club.

Medidas preventivas para los vecinos de Ezeiza y alrededores

Tras el incidente, que dejó al menos 24 heridos, la Provincia de Buenos Aires activó el código rojo en los hospitales de la zona. Además, el Ministerio de Ambiente informó que una nube tóxica producida por el hecho se desplazó hacie San Vicente y Cañuelas.

Las autoridades locales le recomiendan a los vecinos mantenerse dentro de sus hogares con puertas y ventanas cerradas, evitar transitar por la zona, cubrir nariz y boca con un paño húmedo en caso de no poder resguardarse a tiempo y comunicarse con el Centro Provincial de Toxicología (0800-222-9911) ante síntomas como tos persistente, ardor en ojos o garganta, dificultad para respirar, mareos o dolor de cabeza.

Futuro incierto para Armani en River

Pocas horas atrás, Bolavip informó que Armani analizará qué hacer con su carrera una vez finalizada la temporada. Una de las alternativas es retirarse de la actividad profesional y la otra es cumplir su contrato con el Millonario, que se termina en diciembre de 2026.

Por otra parte, el arquero habría descartado su vuelta al fútbol colombiano. Pese al deseo que alguna vez expresó de colgar los guantes en Atlético Nacional de Medellín, todo conduce a que no se concretará.

