La combinación de cinco resultados que dejaría a River afuera de la Libertadores 2026 y los playoffs del Torneo Clausura

Este domingo, River se juega mucho más que tres puntos cuando visite a Vélez, desde las 17, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Millonario llega a Liniers sabiendo que debe ganar para no quedarse sin dos objetivos fundamentales: la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y el ingreso a los Playoffs. Sí, aunque la combinación de resultados es extensa, existe un escenario de cinco marcadores que podría dejarlo afuera de todo.

Para entender la situación, primero hay que repasar dónde está parado River. En la Zona B del Clausura ocupa el sexto puesto con 21 unidades, mientras que en la tabla anual se ubica cuarto con 52 puntos, apenas por encima de Riestra (51), Racing (50) y San Lorenzo (50). Hoy todavía conserva posibilidades de meterse directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en caso de que alguno de los equipos que lo superan salgan campeón del Clausura (Rosario Central, Boca o -por ahora- Argentinos). Sin embargo, incluso esa puerta podría cerrarse este fin de semana.

El primer resultado obligatorio

Para que River quede afuera de todo, hay un primer paso ineludible: debe perder ante Vélez. Sin esa condición inicial, el resto del escenario no se activa. Si el Millonario cae nuevamente, entonces deberá sacar la calculadora y mirar de reojo una larga lista de partidos que pueden dejarlo fuera de la carrera por la Libertadores como en la pelea por entrar a los Playoffs.

Cómo podría quedarse River sin la Libertadores 2026

En lo que respecta a la clasificación a la Copa, la derrota ante Vélez debe venir acompañada por al menos uno de estos resultados: una victoria de Riestra (vs. Godoy Cruz) de Racing (vs. Newell’s) o de San Lorenzo (vs. Sarmiento). Con que uno solo de esos equipos gane, River cae al quinto puesto de la Tabla Anual y se queda sin Libertadores 2026, incluso si llegara a liberarse un cupo por un campeón repetido.

Cómo podría quedarse River también sin los Playoffs

El otro frente es el del Clausura, donde la derrota en Liniers también podría dejarlo fuera de los Playoffs. Para que eso suceda deben darse tres resultados más entre los cuatro equipos que lo persiguen en la Zona B: Talleres, San Martín de San Juan, Gimnasia y Sarmiento.

Básicamente, River quedará afuera si ganan tres de los cuatro mencionados: que Talleres supere a Instituto, que San Martín de San Juan derrote a Aldosivi y que se dé al menos uno de estos dos resultados restantes, que Gimnasia le gane a Platense o que Sarmiento supere a San Lorenzo. De ocurrir, River cae a la novena posición de su zona y se despediría de los octavos de final.

En síntesis, hay cinco resultados que podrían hundir a River: su derrota ante Vélez, que alguno entre Riestra, Racing o San Lorenzo gane y que, además, se impongan tres de los cuatro equipos que lo persiguen en la Zona B. De todas formas, River es consciente de un factor fundamental: depende de sí mismo. Si gana, nada de lo que ocurra luego le afectará. Pero si tropieza, deberá pegarse a la pantalla y cruzar los dedos.

