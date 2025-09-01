Dejó su huella en River, Marcelo Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Matías Almeyda al Sevilla

Parece que los años pasan para todos menos para Alexis Sánchez. Es que a sus 36 (37 en diciembre), luego de haber vuelto a la Selección de Chile -después de un año en el que estuvo complicado con las lesiones- y de jugar 14 partidos en la última temporada con el Udinese de Italia, el delantero llegó a un acuerdo con el Sevilla de Matías Almeyda.

Incluso se sumaría como la esperanza en el ataque del esquema del Pelado, para encarar una temporada en la que los de Nervión (de solo 3 puntos en las primeras tres fechas en LaLiga 2025/2026) aspiran con volver a pelear puestos de clasificación para las competencias de la UEFA (siendo un objetivo palpable la Conference League o la Europa League).

Al parecer, según reporta el Diario AS, el Sevilla tiene todo encaminado en términos de Fair Play Financiero para inscribir al chileno en las últimas horas de mercado de pases del verano europeo (cierra este lunes primero de septiembre a las 23:59:59). Además, el Udinese no puso oposición alguna, dado que necesitaba transferirlo por los problemas del protagonista con el entrenador Kosta Runjaic.

De esta manera, Alexis Sánchez se sumaría a Isaac Romero, Alfon González, Rubén Vargas y Chidera Ejuke, entre las principales opciones de Matías Almeyda en la zona ofensiva, con chances, además, de hacer su estreno con el Sevilla en el retorno de la fecha FIFA, frente al Elche el viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas CET.

El llamado de Marcelo Gallardo a Alexis Sánchez

En junio pasado, tras el Chile vs. Argentina que ganó el equipo de Lionel Scaloni con un tanto de Julián Alvarez, Alexis Sánchez reconoció en una rueda de prensa que se desarrolló en los pasillos del Estadio Nacional, que lo contactaron de River para que se sumara al elenco de Marcelo Gallardo en el mercado de pases de mitad de este 2025.

“Me han contactado la otra vez, pero a veces uno quiere estar en Europa. Me gusta el fútbol europeo. Y se verá, porque también hay muchas puertas abiertas, pero la idea es tener una continuidad en el fútbol europeo”, comentó el futbolista (de 31 partidos con el Millonario entre 2007 y 2008), que se sostiene en el Viejo Continente.

