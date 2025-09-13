Fue la figura de River contra Estudiantes y está descartado para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores

La victoria de River sobre Estudiantes no solo le permitió llegar a lo más alto de la tabla del Torneo Clausura, sino también elevar su confianza para los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. El Millonario tuvo un gran desempeño en el primer tiempo y sufrió en el segundo, pero terminó con sensaciones positivas.

Una de las grandes figuras de la noche en el Estadio UNO fue Giuliano Galoppo, que fue el encargado de abrir la cuenta con un gran cabezazo. Además del aporte goleador, el mediocampista fue importante en el trámite del partido, pero no podrá repetirlo ante el Verdao, ya que deberá verlo desde afuera.

El ex-Banfield se perderá el partido de ida de la Copa porque está suspendido. El jugador está obligado a cumplir una fecha de sanción debido a la expulsión que sufrió en el último partido ante Libertad de Paraguay. Marcelo Gallardo podrá contar con él recién en la revancha.

¿Por qué fue expulsado Galoppo?

Giuliano Galoppo fue expulsado por doble amonestación en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad. La primera tarjeta amarilla se la mostraron en el minuto 20 del primer tiempo, mientras que la otra llegó a los 7′ del complemento.

En la etapa inicial, el ex-Banfield fue amonestado por una fuerte falta sobre Lucas Sanabria, mientras que la del segundo tiempo fue una infracción a Iván Ramírez. En aquel compromiso, el equipo del Muñeco aguantó con 10 y consiguió la clasificación en los penales.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

