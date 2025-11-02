Es tendencia:
River Plate

Gallardo mete mano en la formación de River vs. Gimnasia: Cristian Jaime sería titular

El Millonario recibe al Lobo por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura en un Estadio Monumental que tiene cada vez menos paciencia.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River necesita sumar de a tres ante Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo cuando lo reciba desde las 20.30 horas por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo quieren aprovechar que sus perseguidores en la tabla anual perdieron puntos y quedar más cerca de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por otro lado, buscarán sellar la clasificación a octavos de final del torneo local.

Si River le gana a Gimnasia y el próximo lunes no suma de a tres Sarmiento de Junín en su visita a Platense, el Millonario asegurará su clasificación a octavos de final del Torneo Clausura. Por otro lado, será importante sumar de a tres para llegar de la mejor manera al Superclásico del 9 de noviembre en La Bombonera.

¿Cómo formaría River ante Gimnasia?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once de River para enfrentar a Gimnasia está conformado por: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Cabe recordar que Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi quedaron fuera de la lista de concentrados por lesión.

Cristian Jaime iría desde el arranque ante el Lobo. (Foto: Getty).

Tres que se tienen que cuidar

El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 16.30 horas, River visitará a Boca en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico. Hay tres futbolistas que acumulan cuatro tarjetas amarillas y, en caso de recibir una más, se perderían el duelo ante el rival de toda la vida. Los mismos son Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. De hecho, Rivero iría al banco de suplentes por esa razón.

DATOS CLAVE

  • River Plate jugará contra Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo a las 20.30 horas por la fecha 14.
  • El 9 de noviembre se jugará el Superclásico River-Boca a las 16.30 horas en La Bombonera.
  • Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña corren riesgo de suspensión para el Superclásico.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

