Con dos bajas de peso, Marcelo Gallardo presentó los convocados de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

River va en búsqueda de levantar cabeza junto a su público. El Millonario estará recibiendo a Gimnasia de La Plata, este domingo desde las 20.30 en el Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Será un duelo clave al tratarse del primero tras la eliminación por Copa Argentina y la parada previa al Superclásico frente a Boca. Con el objetivo de quedarse con los tres puntos, Marcelo Gallardo presentó la lista de convocados con lo mejor a disposición.

Las ausencias de peso, aunque estaban previstas, son las de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. Ambos estaban descartados desde un principio debido a cuestiones físicas. El lateral derecho sufrió un esguince de rodilla y apunta a llegar con lo justo frente a Boca, mientras que el delantero se resintió de su última lesión y padeció una distensión en su isquiotibial izquierdo ante Independiente Rivadavia.

Sin reemplazos debido a las bajas de peso, la única sorpresa de la nómina es el regreso de Ian Subiabre tras su participación en el Mundial Sub 20. El resto de la lista, compuesta por un total de 23 jugadores, la integran los habituales nombres en los que suele confiar el Muñeco.

El posible 11 de River vs. Gimnasia

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Portillo, Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio

Todos los convocados por Marcelo Gallardo para River vs. Gimnasia

Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma

Defensores: Milton Casco, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina y Maximiliano Meza.

Delanteros: Cristian Jaime, Miguel Borja, Facundo Colidio, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

