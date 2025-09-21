¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

River había perdido tan solo dos partidos en todo el 2025: Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga e Inter de Milán por el Mundial de Clubes, ambos en el primer semestre del año. En tanto, en cuatro días de septiembre, perdió dos veces seguidas, sumando ahora cuatro caídas en el año.

El 1-2 frente a Palmeiras en Núñez lo obligó al Muñeco a rotar en Tucumán, priorizando la revancha en Brasil: guardó a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño y Maximiliano Salas. Sí, nueve potenciales titulares el próximo miércoles en un partido a todo o nada.

Los suplentes de River fueron muy suplentes. Cayeron sin atenuantes ante el Atlético Tucumán de Lucas Pusineri y no aparecieron soluciones en Juanfer Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja, jugadores con chances de reemplazar a Sebastián Driussi en Brasil.

Este es el drama del River de Gallardo desde hace un año y pico: nunca encontró el funcionamiento. Entonces, si no hay idea de juego, ni fútbol, ni sistema con los titulares, es menos posible que ocurra con los relevos. Caso inverso al de Palmeiras, que, con un once alternativo, goleó 4-1 al Fortaleza de Martín Palermo. La diferencia entre uno y otro es abisman de cara al choque revancha.

¿Puede River dar vuelta la serie contra Palmeiras? La lógica indica que no. Una clasificación sería heroica y estaría más vinculada a un milagro del juego que a razones futbolísticas. Por supuesto que un triunfo de esas dimensiones sería la reivindicación que persigue a River desde el regreso de Napelóen, con la excepción de los clásicos contra Boca.

No se dio revancha con Atlético Mineiro, tampoco logró imponerse ante Inter en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo Gallardo puede seguir invirtiendo fortunas en River sin brindar resultados a cambio? ¿No se está poniendo al director técnico por encima de los intereses del club? Por ahora, el ‘Mundo River’ se niegan a un debate que, si siguen los fracasos, tarde o temprano llegará.

