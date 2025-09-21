Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

En el Millonario se está poniendo al director técnico por encima de los intereses del club y este es un debate que, si siguen los fracasos, tarde o temprano llegará.

Por Toti Pasman

Marcelo Gallardo sigue sin encontrar el rumbo.
© GettyMarcelo Gallardo sigue sin encontrar el rumbo.

River había perdido tan solo dos partidos en todo el 2025: Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga e Inter de Milán por el Mundial de Clubes, ambos en el primer semestre del año. En tanto, en cuatro días de septiembre, perdió dos veces seguidas, sumando ahora cuatro caídas en el año.

El 1-2 frente a Palmeiras en Núñez lo obligó al Muñeco a rotar en Tucumán, priorizando la revancha en Brasil: guardó a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Kevin Castaño y Maximiliano Salas. Sí, nueve potenciales titulares el próximo miércoles en un partido a todo o nada.

Los suplentes de River fueron muy suplentes. Cayeron sin atenuantes ante el Atlético Tucumán de Lucas Pusineri y no aparecieron soluciones en Juanfer Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja, jugadores con chances de reemplazar a Sebastián Driussi en Brasil.

Este es el drama del River de Gallardo desde hace un año y pico: nunca encontró el funcionamiento. Entonces, si no hay idea de juego, ni fútbol, ni sistema con los titulares, es menos posible que ocurra con los relevos. Caso inverso al de Palmeiras, que, con un once alternativo, goleó 4-1 al Fortaleza de Martín Palermo. La diferencia entre uno y otro es abisman de cara al choque revancha.

¿Puede River dar vuelta la serie contra Palmeiras? La lógica indica que no. Una clasificación sería heroica y estaría más vinculada a un milagro del juego que a razones futbolísticas. Por supuesto que un triunfo de esas dimensiones sería la reivindicación que persigue a River desde el regreso de Napelóen, con la excepción de los clásicos contra Boca.

No se dio revancha con Atlético Mineiro, tampoco logró imponerse ante Inter en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo Gallardo puede seguir invirtiendo fortunas en River sin brindar resultados a cambio? ¿No se está poniendo al director técnico por encima de los intereses del club? Por ahora, el ‘Mundo River’ se niegan a un debate que, si siguen los fracasos, tarde o temprano llegará.

Publicidad
River sufrió la pelota parada y Gallardo fue contundente: “Enfoque mental”

ver también

River sufrió la pelota parada y Gallardo fue contundente: “Enfoque mental”

River sufre por uno de sus mejores jugadores pensando en Palmeiras: “Tuve una sobrecarga”

ver también

River sufre por uno de sus mejores jugadores pensando en Palmeiras: “Tuve una sobrecarga”

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué canal pasa Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué canal pasa Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

No se vio en TV: el enojo de Julián Alvarez con el Cholo Simeone tras ser reemplazado
Fútbol europeo

No se vio en TV: el enojo de Julián Alvarez con el Cholo Simeone tras ser reemplazado

Ganó dos Grand Slams, fue top 3, se rebeló contra el gobierno de su país y sufrió la presión de su familia: “Odié mucho al tenis”
Tenis

Ganó dos Grand Slams, fue top 3, se rebeló contra el gobierno de su país y sufrió la presión de su familia: “Odié mucho al tenis”

En una tarde caliente, Independiente y San Lorenzo empataron en Avellaneda
Fútbol Argentino

En una tarde caliente, Independiente y San Lorenzo empataron en Avellaneda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo