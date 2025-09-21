River sufre por uno de sus mejores jugadores pensando en Palmeiras: “Tuve una sobrecarga”

En el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, River dejó una pobre imágen y perdió 2 a 0 contra Atlético Tucumán en condición de visitante. De esta manera, el equipo de Núñez quedó en el segundo puesto, por detrás de Deportivo Riestra.

Luego del encuentro, Lautaro Rivero, quien completó los 90 minutos, encendió las alarmas ya que habló con la transmisión de TNT Sports, en donde afirmó que terminó con una sobrecarga física, por lo que hará todo lo posible para recuperarse rápidamente y estar a disposición de Gallardo en Brasil.

“Yo voy a jugar los partidos que me toque, gracias a Dios se me está dando y de la mejor manera. Seguramente por los minutos jugados tuve una sobrecarga pero no es mucho y voy a mejorar para el siguiente partido por si me toca”, reveló el defensor central de 21 años.

Cabe destacar que en los últimos minutos del partido, Rivero quedó tendido en el suelo por un dolor, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos. Luego de esto, caminó con cierta dificultad por unos minutos, aunque no le impidió terminar el encuentro.

Por otro lado, el futbolista del Millonario también fue autocrítico respecto al rendimiento del equipo en Tucumán: “Fue un partido duro, sabíamos lo que iba a pasar en los primeros 15 minutos y entramos un poco desconcentrados, son cosas para aprender y mejorar”.

Gallardo palpitó la revancha en Brasil

Por otro lado, el entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa, en la que palpitó el duelo del próximo miércoles. “Para el miércoles será un partido que debemos estar frescos y bien recuperados, desde lo físico y desde las ideas”, remarcó. Y dejó una consigna interna: “Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra. Los jugadores tendrán la posibilidad de revertir un partido que jugaremos de una manera determinante”.

Además, insistió en que la llave está abierta y que la diferencia es mínima. “Necesitamos un buen partido, eso nos dará posibilidades”, afirmó. Y confió en que un River lúcido puede imponerse: “Un buen partido con buenas resoluciones nos pone ahí, vamos a jugarlo como tiene que ser”.

