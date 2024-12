Incluyó a Boca: un exjugador de River eligió las tres mejores hinchadas del fútbol argentino

Tras dejar River con el pase en su poder a inicios de año, Emmanuel Mammana pudo coronar un muy buen 2024 a nivel personal conquistando con Vélez el título de campeón de la Liga Profesional y haciendo de su dupla con Valentín Gómez en la zaga central una de las mejores del fútbol argentino.

Con la satisfacción del deber cumplido, incluso cuando al Fortín se le escaparon otras tres definiciones que pudieron hacer todavía mejor la temporada, el defensor de 28 años participó de un extenso ping pong de preguntas con Ezzequiel, youtuber futbolero con muy buena recepción de parte de los hinchas.

Precisamente en relación a estos últimos, Mammana fue invitado a elaborar un ranking con las tres mejores hinchadas del fútbol argentino y allí dejó ver que incluso ante una salida del Millonario que no fue deseada por él, sigue manteniendo el mismo cariño por el club y su gente.

“La de River, la número uno. La de San Lorenzo, número dos”, comenzó diciendo. Sin mencionar a la de Vélez, su actual equipo, y sin ningún tipo de presión por no formar parte ya del plantel del Millonario, el defensor puso a la hinchada de Boca dentro del podio, eligiéndola en tercer lugar.

Mammana fue campeón de la Libertadores 2018 con River.

Guiño a Gallardo

El presente de Emmanuel Mammana en Vélez tampoco lo llevó a tener dudas a la hora de elegir entre Carlos Bianchi, ídolo de su actual club, y Marcelo Gallardo, con quien compartió años de grandes éxitos en River, como dos de los mejores entrenadores del fútbol argentino en la historia.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó la Copa Libertadores con River, se tuvo que ir y reveló: "Me hubiese quedado a vivir"

“Bianchi es un excelente entrenador, ganó todo también. Pero con Gallardo no hay chances. Me hizo debutar, ganamos todo. Me quedo con Gallardo“, destacó el campeón de Copa Libertadores 2018 con El Millonario.

Riquelme sobe Aimar

Más allá de ser un reconocido hincha de River, de haber confirmado que de ser por él se hubiese quedado toda la vida en el club, Emmanuel Mammana eligió a Juan Román Riquelme, ídolo y actual presidente de Boca, por encima de la figura de Pablo Aimar, actual colaborador de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y de gran identificación con El Millonario.