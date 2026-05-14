Convirtió el único tanto con el que River derrotó a Instituto por la fecha 13 del Torneo Apertura Proyección.

A lo largo de los últimos años, River mejoró notablemente su proyecto con las Divisiones Inferiores, donde logró darle rodaje a juveniles que luego dieron el salto en la máxima categoría para más tarde brillar en Europa. Así como ocurrió con los casos de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, que son los casos más recientes, también apuntan a lo mismo con Jonathan Spiff.

Bajo el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura Proyección, que es el antiguo campeonato de Reserva, el Millonario recibió a Instituto en el River Camp y lo derrotó por la mínima diferencia tras el golazo que anotó el delantero de 19 años que, curiosamente, puede defender los colores del seleccionado nigeriano.

Spiff es hijo de la unión entre un nigeriano que se instaló en el país con fines laborales y una argentina. A raíz de ello, puede defender la camiseta del país africano, como así también de la Albiceleste. Y en la jornada de este jueves 14 de mayo volvió a anotarse en el marcador con un golazo descomunal.

Entre gambetas, el lungo de 1,87 metros sacó un potente remate con su pierna derecha que se coló en el ángulo del arco defendido por Lautaro Espeche, el golero de la Gloria, que no tuvo nada que hacer. Así, el futbolista que se formó en las juveniles riverplatenses alcanzó su segundo tanto desde que está en la Reserva, ya que anteriormente le había anotado a Gimnasia de Mendoza, en febrero pasado.

GOLAZO EN LA RESERVA DEL MILLO PERO… ¡MADE IN NIGERIA! Jonathan Spiff gambeteó y le pegó a colocar desde afuera del área, para marcar el 1-0 final ante Instituto y dejar al equipo del Pichi Escudero como escolta de Vélez en la Zona A del #TorneoProyección. pic.twitter.com/nQI3oQjnPj — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

¿Cómo llegó Jonathan Spiff a las inferiores de River?

Aunque el delantero nació en Argentina, de dónde también es su madre, su padre es nigeriano y tuvo mucho que ver en el aterrizaje de Jonathan Spiff al Millonario. Su progenitor llegó al país hace 20 años para consolidarse laboralmente y fue allí cuando se enamoró de River.

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Por ello, impulsó a su hijo a dedicarse al fútbol y lo llevó a una prueba cuando apenas tenía 7 años. Hizo un gran camino que, una década más tarde, lo llevó a esta oportunidad en Reserva.

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