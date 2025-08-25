Jugador x Jugador de River vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025

Franco Armani (7): El Pulpo continúa en un gran momento, exponiendo seguridad durante todo el partido, mostrándose atento y contagiando a todos y cada uno de sus compañeros. Respondió de manera impecable cada vez que fue inquietado. Nada que hacer en el gol de Castillo.

Sebastián Boselli (4): Otra presentación realmente deslucida del defensor, que, en esta oportunidad, se desempeñó como lateral derecho. Sufrió con los intentos de Salvio y Marcelino Moreno por su sector y casi nunca fue una opción potable en ofensiva.

Juan Carlos Portillo (6): En líneas generales y más allá de algunos sobresaltos, el refuerzo de River cumplió en presentación como titular en la zaga central. No tuvo errores groseros y diagramó un saldo favorable en el uno contra uno, tanto por abajo como por arriba. Sin embargo, perdió a Castillo en la última.

Lautaro Rivero (8): Magnífico rendimiento del juvenil que sigue pidiendo pista. Jugó de principio a fin con carácter y personalidad, leyendo las acciones de forma adecuada y anticipándose una y otra vez. Se impuso en el juego aéreo y estuvo preciso con la pelota.

Milton Casco (6): El experimentado lateral izquierdo de River no se lució en ningún pasaje del juego, pero, al mismo tiempo, se despachó con una contundente regularidad. No tuvo grandes problemas en defensa y por momentos se proyectó con criterio.

Giuliano Galoppo (7): Tras su errática aparición como titular por Copa Libertadores, el volante tuvo otra chance desde el arranque y no la desaprovechó. Solidario en la contención y activo en las transiciones. Bajó la pelota de gran forma en el gol de Montiel.

Giuliano Galoppo en acción. (Foto: Prensa River)

Kevin Castaño (4): El colombiano venía ofreciendo una presentación sin luces pero también sin equivocaciones contundentes. Estuvo relativamente prolijo desde la ubicación y desde los desplazamientos, distribuyendo el esférico con simpleza. Bajo su nivel en la recta decisiva y dejó la marca en el gol del empate.

Matías Galarza (4): Desde la entrega y el sacrificio, el paraguayo volvió a cumplir con creces. De todas maneras, con respecto la claridad en la toma de decisiones y en las consecuentes resoluciones, nuevamente falló de forma clara y categórica, quedando en deuda.

Juan Cruz Meza (4): El juvenil de River tuvo la responsabilidad de hacerse cargo de la generación, pero lo cierto es que no pudo aportar ni continuidad en sus apariciones ni claridad en sus acotadas intervenciones. Por ello se fue reemplazado en el entretiempo.

Juan Cruz Meza con la pelota. (Foto: Prensa River)

Facundo Colidio (4): Por un lado, volvió a aportar un despliegue más que satisfactorio, intentando una y otra vez e inclusive retrocediendo hasta la mitad de la cancha para colaborar con sus compañeros. Por el otro, no decidió ni ejecutó bien casi nunca.

Miguel Borja (4): Una vez más, el ariete colombiano de River se entregó por completo, ofreciendo un esfuerzo innegable. Sin embargo, paralelamente, volvió a estar extremadamente errático de cara al arco rival. De hecho, desperdició una chance clara en el inicio del cotejo.

Ingresaron:

Juan Fernando Quintero (6): Ingresó y rápidamente se hizo dueño de la pelota y de la creación. Acertó y se equivocó, pero fue un dolor de cabeza constante para Lanús. Gran centro en la acción del gol de Montiel.

Maximiliano Salas (7): Volvió al ruedo y se mostró extremadamente activo, presionando, obligando y atropellando de forma notoria. Fue el revulsivo que River necesitaba para buscar el resultado.

Gonzalo Montiel (7): El campeón del mundo entró en un momento delicado del partido y se asentó rápidamente. De hecho, una gran resolución le dio el gol al Millonario.

Sebastián Driussi (5,5): Otro que pisó el verde césped con la misión de desequilibrar en medio de un contexto un tanto apático. No brilló pero aportó un par de intervenciones interesantes.

Giorgio Costantini (-): El brasileño tuvo que instalarse en el eje central de la medular en la recta final del partido y no desentonó para nada. Prolijo y sin problemas.

