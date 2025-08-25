El gol de Gonzalo Montiel en Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Las emociones se hizo desear en La Fortaleza. River y Lanús empataron 1-1, por la sexta fecha del Torneo Clausura, en un partido en el que todo indicaba que la noche se cerraría en un pálido empate sin goles. Pero ambos tenían guardado un as bajo la manga para el final. El primero en revelarlo para romper el cero fue Gonzalo Montiel, quien adelantó momentáneamente al Millonario.

El desarrollo del encuentro impedía que el festejo no viniera de otra jugada que de pelota parada. A los 31 minutos del segundo tiempo, Giuliano Galoppo hizo uso de su olfato ofensivo, la bajó de manera formidable ante un córner de Juan Fernando Quintero y ahí fue cuando dijo presente Cachete, cual delantero, para empujarla dentro del área chica y marcar el único tanto del partido.

El impacto de Montiel en el partido fue inmediato. Es que había ingresado tan solo 15 minutos atrás, en reemplazo de Sebastián Boselli, quien había ocupado el lateral derecho para darle descanso al campeón del mundo. Con este tanto, el defensor alcanzó los 10 gritos con la camiseta de River. Venía de convertir en la goleada 3-0 ante San Martín de Tucumán, por Copa Argentina.

No obstante, el conjunto de Marcelo Gallardo no pudo aguantar la felicidad hasta el final. En la última jugada del partido, cuando el reloj marcaba 49 minutos y monedas, Rodrigo Castillo empujó un centro punzante ante el que no pudo hacer nada Franco Armani e hizo estallar a La Fortaleza. Cuando River sacó del medio, el árbitro marcó el final, haciendo que el Millonario pase de las sonrisas a la amargura en un lapso de jugadas.

