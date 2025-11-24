Es tendencia:
Jugador x Jugador de River vs. Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario tras el encuentro contra la Academia por la instancia decisiva del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Los once titulares de River en Avellaneda.
© Liga ProfesionalLos once titulares de River en Avellaneda.

Franco Armani (5): El arquero de River fue inquietado de manera aislada y tuvo respuestas dispares. Pudo haber hecho algo más en el gol de Solari y luego se despachó con un par de intervenciones interesantes. Nada que hacer en la segunda caída de su valla.

Gonzalo Montiel (1): Una actuación de pesadilla, teniendo responsabilidad en los dos goles de Racing. Primero dejó centrar con total libertad a Rojas y luego ofreció un océano a su espalda para que Fernández genere el segundo. Nada en ataque.

Lucas Martínez Quarta (4): No cometió errores groseros, pero tampoco ofreció seguridad en ningún momento y hasta tuvo la desgracia de marcar un gol en contra tras un error de Montiel. Abusó de los pelotazos frontales, casi siempre sin sentido.

Lautaro Rivero (3): El segundo marcador central de River la pasó realmente mal y quedó expuesto en la mayoría de sus apariciones. Dejó cabecear con comodidad a Solari en el primer gol de Racing y nunca estuvo seguro. Peligroso cuando salió lejos.

Lautaro Rivero en acción. (Foto: Prensa River)

Marcos Acuña (5): Compenetrado y ofreciendo ímpetu y esfuerzo como en cada encuentro. No pasó grandes sobresaltos en el aspecto defensivo y trató de ser una opción permanente con sus escaladas, aunque tuvo efectividad dispar en sus culminaciones.

Kevin Castaño (2): Otro rendimiento paupérrimo del colombiano por el que River supo pagar una fortuna. Deambuló en el campo de juego sin ofrecer absolutamente nada, ni desde lo táctico ni con respecto a la actitud. Nada en defensa y nada en ataque.

Enzo Pérez (4): No logró imponerse en la mitad de la cancha y mucho menos brillar, un tanto condicionado por el flojo funcionamiento de la medular de River. Sin embargo, como es habitual, volvió a ofrecer un desgaste encomiable y un muy buen despliegue.

Thiago Acosta (3): Gallardo sorprendió colocando al juvenil como titular, pero lo cierto es que le pesó el partido de principio a fin y no pudo hacer nada para salir del molde y darle algo de rebeldía a un River apático. Condicionado por el contexto, casi no gravitó.

Ignacio Fernández (3): El experimentado volante se mostró muy activo y participativo, fundamentalmente a la hora de la generación. De todas maneras, tomó malas decisiones y se equivocó en las ejecuciones, desperdiciando varias chances nítidas.

Sebastián Driussi (2): Netamente negativo partido, equivocando los caminos y también las formas. Se vio completamente neutralizado por los centrales de Racing y no pudo llevar peligro prácticamente nunca. Poco cuando se tiró unos metros atrás.

Maximiliano Salas (2): Recibió un golpe en la recta inicial del partido y quedó mermado físicamente, condicionando su rendimiento general. Fue buscado repetidamente a través de pelotazos largos, pero perdió en todas y cada una de sus intervenciones.

Ingresaron:

Giuliano Galoppo (5): Aceptable ingreso del volante, que se metió rápidamente en el partido y que tuvo participación en la recuperación del segundo tiempo.

Juan Fernando Quintero (7): Entró y, con solamente un par de intervenciones, demostró que tiene que jugar. Gran definición para el segundo gol de River.

Ian Subiabre (7): Con aciertos y errores, fue desequilibrio puro durante su estadía en el campo. Marcó el primero y tuvo participación en el segundo.

Ian Subiabre y un buen ingreso. (Foto: Prensa River)

Juan Carlos Portillo (3): Flojísimo ingreso. Se posicionó como volante central y se equivocó en prácticamente todas sus apariciones, con y sin pelota.

Matías Galarza (1): Casi ningún aporte del paraguayo. Entró a la cancha en un momento auspicioso para River y terminó regalando el gol del triunfo de Racing.

gabriel casazza
Gabriel Casazza

