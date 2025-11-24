Jugador x Jugador de River vs. Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Franco Armani (5): El arquero de River fue inquietado de manera aislada y tuvo respuestas dispares. Pudo haber hecho algo más en el gol de Solari y luego se despachó con un par de intervenciones interesantes. Nada que hacer en la segunda caída de su valla.

Gonzalo Montiel (1): Una actuación de pesadilla, teniendo responsabilidad en los dos goles de Racing. Primero dejó centrar con total libertad a Rojas y luego ofreció un océano a su espalda para que Fernández genere el segundo. Nada en ataque.

Lucas Martínez Quarta (4): No cometió errores groseros, pero tampoco ofreció seguridad en ningún momento y hasta tuvo la desgracia de marcar un gol en contra tras un error de Montiel. Abusó de los pelotazos frontales, casi siempre sin sentido.

Lautaro Rivero (3): El segundo marcador central de River la pasó realmente mal y quedó expuesto en la mayoría de sus apariciones. Dejó cabecear con comodidad a Solari en el primer gol de Racing y nunca estuvo seguro. Peligroso cuando salió lejos.

Lautaro Rivero en acción. (Foto: Prensa River)

Marcos Acuña (5): Compenetrado y ofreciendo ímpetu y esfuerzo como en cada encuentro. No pasó grandes sobresaltos en el aspecto defensivo y trató de ser una opción permanente con sus escaladas, aunque tuvo efectividad dispar en sus culminaciones.

Kevin Castaño (2): Otro rendimiento paupérrimo del colombiano por el que River supo pagar una fortuna. Deambuló en el campo de juego sin ofrecer absolutamente nada, ni desde lo táctico ni con respecto a la actitud. Nada en defensa y nada en ataque.

Enzo Pérez (4): No logró imponerse en la mitad de la cancha y mucho menos brillar, un tanto condicionado por el flojo funcionamiento de la medular de River. Sin embargo, como es habitual, volvió a ofrecer un desgaste encomiable y un muy buen despliegue.

Thiago Acosta (3): Gallardo sorprendió colocando al juvenil como titular, pero lo cierto es que le pesó el partido de principio a fin y no pudo hacer nada para salir del molde y darle algo de rebeldía a un River apático. Condicionado por el contexto, casi no gravitó.

Ignacio Fernández (3): El experimentado volante se mostró muy activo y participativo, fundamentalmente a la hora de la generación. De todas maneras, tomó malas decisiones y se equivocó en las ejecuciones, desperdiciando varias chances nítidas.

Sebastián Driussi (2): Netamente negativo partido, equivocando los caminos y también las formas. Se vio completamente neutralizado por los centrales de Racing y no pudo llevar peligro prácticamente nunca. Poco cuando se tiró unos metros atrás.

Maximiliano Salas (2): Recibió un golpe en la recta inicial del partido y quedó mermado físicamente, condicionando su rendimiento general. Fue buscado repetidamente a través de pelotazos largos, pero perdió en todas y cada una de sus intervenciones.

Ingresaron:

Giuliano Galoppo (5): Aceptable ingreso del volante, que se metió rápidamente en el partido y que tuvo participación en la recuperación del segundo tiempo.

Juan Fernando Quintero (7): Entró y, con solamente un par de intervenciones, demostró que tiene que jugar. Gran definición para el segundo gol de River.

Ian Subiabre (7): Con aciertos y errores, fue desequilibrio puro durante su estadía en el campo. Marcó el primero y tuvo participación en el segundo.

Ian Subiabre y un buen ingreso. (Foto: Prensa River)

Juan Carlos Portillo (3): Flojísimo ingreso. Se posicionó como volante central y se equivocó en prácticamente todas sus apariciones, con y sin pelota.

Matías Galarza (1): Casi ningún aporte del paraguayo. Entró a la cancha en un momento auspicioso para River y terminó regalando el gol del triunfo de Racing.

