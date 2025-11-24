Los goles de Ian Subiabre y Juanfer Quintero para River ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura

En el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura, tras un mal primer tiempo en el que se fue en desventaja, en una ráfaga de dos minutos en el complemento, River logró dar vuelta el marcador ante Racing y ponerse en ventaja a través de Ian Subiabre y Juanfer Quintero.

Los dos futbolistas que ingresaron en el complemento rápidamente le dieron resultados a Gallardo. Primero, el delantero de 18 años recibió un pase de Driussi, y dentro del área remató fuerte para vencer la estirada de Cambeses y marcar el empate transitorio.

Tan solo un minuto y medio después del empate, la pelota le quedó a Juan Fernando Quintero en la medialuna. Allí, el colombiano remató fuerte al palo izquierdo de Cambeses, que voló, pero nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Este es el primer tanto que marca Subiabre en lo que va del Torneo Clausura, en el que se perdió varios encuentros por disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Además, es el segundo en el año, ya que le marcó a Rosario Central en el Apertura.

Por el lado de Juanfer Quintero fue un gol especial para él. Más allá de ser la inexorable ley del ex ante la Academia, este fue el primer tanto que convierte desde su regreso al Millonario a mediados de este año proveniente de América de Cali.

La felicidad no duró demasiado para el equipo comandado por Marcelo Gallardo, ya que tan solo 9 minutos después del tanto del colombiano, Toto Fernández remató al primer palo y tras un desvío en Lucas Martínez Quarta volvió a empatar el partido.

Los goles de Racing ante River

Datos claves