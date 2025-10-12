Jugador x Jugador de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Franco Armani (2): Un inexplicable blooper le sirvió en bandeja la apertura del marcador a Sarmiento en su primera aproximación al arco de River. Luego, contó con poco trabajo, aunque aportó una buena atajada en una acción que podría haber significado el segundo.

Fabricio Bustos (3): Empezó el partido mostrándose activo en ataque y perfilándose como una opción permanente con sus escaladas. De todos modos, pese a no tener demasiado trabajo en defensa, nunca fue seguro y tampoco pudo terminar de lastimar en ofensiva.

Lucas Martínez Quarta (2): Otro partido para el olvido del primer marcador central. No siguió a Morales en el 1-0 de Sarmiento y recurrió repetidamente al juego brusco, incluso innecesariamente. Cuando tuvo el esférico en los pies no le dio un destino acertado.

Paulo Díaz (2): Extremadamente floja actuación del chileno, a tono con sus últimos meses en River. No estuvo nada firme en los duelos e hizo vista en la acción del gol de Morales. Al mismo tiempo, reflejó grandes imprecisiones en las salidas.

Milton Casco (2): Protagonizó una inexplicable salida en falso en la jugada que termina en la apertura del marcador por parte del equipo visitante. Al mismo tiempo, no ofreció ninguna garantía en la contención y no gravitó en ningún momento en ataque.

Ignacio Fernández (2): De mayor a menor. Tras un comienzo de partido algo lúcido y constante, se apagó cayendo en la intrascendencia absoluta y en las apariciones equivocadas, tanto desde las decisiones como también desde las ejecuciones.

Thiago Acosta (3): El juvenil tuvo poca compañía en la contención y, más allá de que no cometió errores groseros, padeció el partido. Por momentos se lo vio sobrepasado en la mitad de la cancha y no estuvo del todo fino con la pelota en los pies.

El juvenil Thiago Acosta en acción. (Foto: Getty)

Giuliano Galoppo (2): Absolutamente precario rendimiento del mediocampista de River, que no se impuso en ninguna faceta del juego. No fue nada solidario con Acosta a la hora de la recuperación y tampoco fue claro cuando se desprendió y buscó el arco.

Santiago Lencina (3): Arrancó muy bien, aportando claridad y atrevimiento y buscando conexiones en los metros decisivos de la cancha. Se fue apagando progresivamente y contundentemente hasta salir reemplazado en la etapa complementaria.

Facundo Colidio (2): No escatimó esfuerzos, ya que se movió por todo el frente de ataque, buscando obligar y exigir. De todos modos, su intento de presión no surtió efecto en ningún momento y tampoco logró desequilibrar con sus acotadas intervenciones nítidas.

Maximiliano Salas (2): Una de sus peores actuaciones desde que llegó a River. Buscó e intentó durante toda su estadía en el campo de juego, aunque jamás pudo imponerse. Perdió en prácticamente todos los duelos y se mostró totalmente errático.

Una de las intervenciones de Maxi Salas en el partido. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Miguel Borja (2): Entró para tratar de dar vuelta la historia y no pudo sacar diferencias. Perdió todos los duelos con los centrales de Sarmiento.

Cristian Jaime (6): Su ingreso buscó hallar algo de desequilibrio individual, pero Gallardo terminó colocándolo muy retrasado y condicionó su éxito. Buenas sensaciones.

Sebastián Driussi (3): Al igual que Borja, pisó el campo de juego con la misión de ser decisivo en los últimos metros, pero no llevó peligro nunca.

Maximiliano Meza (-): Volvió a la actividad después de un largo tiempo y no pudo hacer nada en sus pocos minutos en el campo de juego.

