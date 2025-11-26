Es tendencia:
Jugó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, ya se estrenó en la mayor con Scaloni y fue ofrecido a River

La joya de 19 años quiere tener mayor continuidad y en esa búsqueda podría dar lugar a un inesperado regreso al fútbol argentino.

Por Juan Ignacio Portiglia

Gianluca Prestianni, jugador surgido de Vélez que actualmente defiende la camiseta del Benfica en la Primeira Liga de Portugal, es uno de los jóvenes talentos que Lionel Scaloni sigue de cerca pensando en la renovación de la Selección Argentina, especialmente para el post Mundial de 2026.

El extremo de 19 años viene de ser importante en el último Mundial Sub 20 en el que el equipo que comandó Diego Placente se quedó con el subcampeonato en Chile y poco después pudo hacer su estreno con la mayor, ingresando en el complemento del partido amistoso disputado ante Angola el pasado 14 de noviembre.

Con el mercado de pases de mitad de temporada por abrirse en Europa, Prestianni estaría buscando tener mayor continuidad y con ello una chance de competir en igualdad de condiciones por hacerse un lugar en la convocatoria de Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Según avanzó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, su representante ya lo habría ofrecido a River para cumplir con ese deseo.

Se sabe que el plantel que conduce Marcelo Gallardo, que no alcanzó ninguno de los objetivos planteados para este año, tendrá muchas salidas en diciembre y necesitará por esa razón de sumar futbolistas de jerarquía con la obligación de mejorar largamente lo hecho en 2025. En ese sentido, el talento probado de Prestianni seduce a cualquiera en el fútbol argentino, por lo que restaría esperar que las condiciones para su llegada a préstamo resulten favorables a todas las partes.

La temporada de Prestianni en Benfica

Gianluca Prestianni, que participó de los cuatro partidos que disputó Benfica en el Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos y en el que fue rival de Boca, no terminó de tener la continuidad que esperaba en lo que se lleva disputado de la presente temporada europea, aunque su participación del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina también conspiró contra ello.

En total acumula 13 participaciones en cuatro competiciones diferentes, pero solo en dos de esos partidos, ambos por la Primeira Liga, se desempeñó como titular. La estadía en Chile con la Selección Argentina Sub 20 lo llevaron a perderse cuatro encuentros y a su regreso fue titular y aportó dos asistencias para la victoria 5-0 sobre Arouca que, sin embargo, fue el último partido en el que alineó desde el inicio, el pasado 25 de octubre.

Valor de mercado y contrato de Prestianni con Benfica

Según la última actualización de Transfermarkt, el valor de mercado de Gianluca Prestianni es de 8 millones de euros. El jugador que solo dejaría Benfica en calidad de préstamo tiene contrato con el club portugués hasta el 30 de junio de 2029.

En síntesis

  • El extremo Gianluca Prestianni juega actualmente en el Benfica de la Primeira Liga de Portugal.
  • Prestianni, de 19 años, busca más continuidad y habría sido ofrecido a River Plate por su representante.
  • Disputó el Mundial Sub 20 de Chile y debutó con la Selección Argentina mayor el 14 de noviembre en un amistoso ante Angola.
Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

